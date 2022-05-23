Женщины из соседнего магазина повадились питаться с прилавка магазина (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в камеру видеонаблюдения магазина «Магнит» попал эпизод, как два продавца из соседнего магазина поедают селедку и продукты с витрины. Поведение женщин вызвало возмущение жителей микрорайона Чурилово, которые опасаются пищевых отравлении после покупки надкушенных продуктов.

«Прямо руками едят рыбные пресервы с полки „Магнита“, одна из них еще и пальцы облизала. В этот раз им не повезло и их застукали, а где гарантия, что они в другом магазине не покушали незаметно. Кто-нибудь через пару дней купил и „здравствуй отравление“, потом будет плохо всем, в том числе и магазину», — возмущаются жители в группе «В Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте».

По словам работников ритейла, две дамы работают в соседнем магазине «Огонь и Вода». И напарницы уже не первый раз приходили «бесплатно» поесть и попить в магазин. Когда пойманных с поличным дам заставили оплатить продегустированный товар, то они долго отказывались брать открытую банку и убеждали отдать им новую пресерву.

В магазине «Огонь и Вода» URA.RU отказались комментировать ситуацию или предоставить контакты руководства для получения информации. Ответ на запрос от пресс-службы ритейлера «Магнит» на момент написания статьи не поступил.