В Екатеринбурге медик попалась на продаже фиктивных COVID-справок

В отношении медсестры больницы № 40 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о взятке. Сотрудница медучреждения за деньги оформляла подложные сертификаты о вакцинации против коронавируса сотрудникам железной дороги, сообщили URA.RU в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
«В совершении преступления подозревается медицинская сестра городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года подозреваемая получила взятку в сумме 30 000 рублей за оформление подложных сертификатов о вакцинации против коронавируса для шести работников Кушвинской дистанции пути — филиала ОАО „РЖД“ для предоставления работодателю», — говорится в пресс-релизе управления на транспорте.
В ведомстве отметили, что таким образом медик подвергла опасности заражения других работников железной дороги. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о взятке.
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В отношении медсестры больницы № 40 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о взятке. Сотрудница медучреждения за деньги оформляла подложные сертификаты о вакцинации против коронавируса сотрудникам железной дороги, сообщили URA.RU в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. «В совершении преступления подозревается медицинская сестра городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года подозреваемая получила взятку в сумме 30 000 рублей за оформление подложных сертификатов о вакцинации против коронавируса для шести работников Кушвинской дистанции пути — филиала ОАО „РЖД“ для предоставления работодателю», — говорится в пресс-релизе управления на транспорте. В ведомстве отметили, что таким образом медик подвергла опасности заражения других работников железной дороги. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о взятке.