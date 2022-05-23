23 мая 2022

В Екатеринбурге медик попалась на продаже фиктивных COVID-справок

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Медсестра за деньги подделывала справки о вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

В отношении медсестры больницы № 40 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о взятке. Сотрудница медучреждения за деньги оформляла подложные сертификаты о вакцинации против коронавируса сотрудникам железной дороги, сообщили URA.RU в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«В совершении преступления подозревается медицинская сестра городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года подозреваемая получила взятку в сумме 30 000 рублей за оформление подложных сертификатов о вакцинации против коронавируса для шести работников Кушвинской дистанции пути — филиала ОАО „РЖД“ для предоставления работодателю», — говорится в пресс-релизе управления на транспорте.

В ведомстве отметили, что таким образом медик подвергла опасности заражения других работников железной дороги. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о взятке.

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В отношении медсестры больницы № 40 Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о взятке. Сотрудница медучреждения за деньги оформляла подложные сертификаты о вакцинации против коронавируса сотрудникам железной дороги, сообщили URA.RU в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. «В совершении преступления подозревается медицинская сестра городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга. Установлено, что с октября по декабрь 2021 года подозреваемая получила взятку в сумме 30 000 рублей за оформление подложных сертификатов о вакцинации против коронавируса для шести работников Кушвинской дистанции пути — филиала ОАО „РЖД“ для предоставления работодателю», — говорится в пресс-релизе управления на транспорте. В ведомстве отметили, что таким образом медик подвергла опасности заражения других работников железной дороги. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о взятке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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