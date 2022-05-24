СМИ показали, где жили украинские боевики на «Азовстали». Видео

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина
В катакомбах под заводом украинские боевики удерживали мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) перед выходом с «Азовстали» сжигали все что могли, а ориентировались на заводе с помощью специальных разметок. Как жили боевики на комбинате показали журналисты «Известий».

«Взору зрителя предстают запутанные коридоры и долгие-долгие переходы. Размах катакомб под „Азовсталью“ действительно впечатляет: до места дислокации главарей украинских бандитов журналисты с проводником шли около получаса. И еще больше — до спуска в „подземный город“», — приводит Пятый канал слова военкора Валентина Трушнина.

По словам журналиста, в катакомбах легко потеряться, потому что многие коридоры пока не разведаны. Некоторые туннели настолько длинные, что фонари не могут высветить их полностью. Украинские боевики, чтобы не потеряться размечали пути патронами и даже хлебными крошками. Также журналисты показали, как выглядит место, где скрывались националисты. На месте их пребывания — пожарище, где они сжигали все что могли: оружия, обвесы к ним, даже штык-ножи.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита жителей Донбасса от продолжающегося много лет геноцида. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь, а 21 мая — завод «Азовсталь».

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Украинские боевики нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) перед выходом с «Азовстали» сжигали все что могли, а ориентировались на заводе с помощью специальных разметок. Как жили боевики на комбинате показали журналисты «Известий». «Взору зрителя предстают запутанные коридоры и долгие-долгие переходы. Размах катакомб под „Азовсталью“ действительно впечатляет: до места дислокации главарей украинских бандитов журналисты с проводником шли около получаса. И еще больше — до спуска в „подземный город“», — приводит Пятый канал слова военкора Валентина Трушнина. По словам журналиста, в катакомбах легко потеряться, потому что многие коридоры пока не разведаны. Некоторые туннели настолько длинные, что фонари не могут высветить их полностью. Украинские боевики, чтобы не потеряться размечали пути патронами и даже хлебными крошками. Также журналисты показали, как выглядит место, где скрывались националисты. На месте их пребывания — пожарище, где они сжигали все что могли: оружия, обвесы к ним, даже штык-ножи. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита жителей Донбасса от продолжающегося много лет геноцида. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь, а 21 мая — завод «Азовсталь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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