Территория завода очищена от националистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули все укрывавшиеся там боевики запрещенного в России экстремистского батальона «Азов». Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять их, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас призвал отдать «азовцев» под суд. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 мая.
- В Минобороны РФ сообщили, что территория «Азовстали» полностью освобождена от националистов. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании операции на комбинате и полной зачистке Мариуполя от украинских националистов.
- Солдатам ВС РФ пришлось вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» Дениса Прокопенко с территории завода на броневике, чтобы не допустить расправы над ним со стороны местных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что трибунал над сдавшимися националистами неизбежен. Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас призвал отдать «азовцев» под суд.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять боевиков с «Азовстали». Военный эксперт Дмитрий Литовкин уверен, что Зеленскому не на кого менять «азовцев». Председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти РФ рассмотрят возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука, задержанного СБУ, на бойцов «Азова».
- Украина снова нанесла удары по населенным пунктам в Курской области. Украинские военные стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Противник целился в местную машинно-тракторную станцию, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
- Президент США Джо Байден подписал закон о новом транше Украине. Конгресс США одобрил предоставление Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов.
Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в ходе спецоперации. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов.
*Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ.
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