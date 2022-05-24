Онколог Пылев рассказал, кому опасно ходить в солярий

25 мая 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Людям со светлой кожей опасно загорать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Солярий желательно не посещать людям со светлым типом кожи, а также рыжим с большим количеством родинок, так как у них высок риск возникновения рака кожи и меланомы (злокачественной опухоли, которая развивается из пигментных клеток «меланоцитов», прим. URA.RU). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, участник Society for Melanoma Research (по борьбе с меланомой), кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Солярий — это один из давно доказанных канцерогенных факторов, способных усилить риск развития меланомы и рака кожи. Он не противопоказан смуглым людям без родинок. А вот пациентам со светлым типом кожи или рыжим с большим количеством родинок, конечно, солярий лучше не посещать, так как у них в разы увеличивается вероятность развития проблемы», — объяснил Андрей Пылев. По словам врача-онколога, изменения на родинках после посещения солярия являются серьезным поводом обратиться к врачу. «Как правило, меланома возникает на фоне существующих родинок, родимых пятен, и если в них происходят определенные изменения, это повод обратиться к врачу-онкологу. В частности, если она начинает расти, менять цвет, если на ней появляются трещины, выпадают волосы, которые на ней росли, если она начинает чесаться. Иначе все может закончиться страшно. Конечно, сейчас мы достигли очень серьезных успехов в лечении меланомы, но тем не менее она остается достаточно серьезной угрозой. Все, как всегда, зависит от стадии. Если ранняя, то зачастую бывает достаточно хирургического лечения. Если стадия более поздняя, меланома уже толстая, есть изменения в лимфатических узлах и других органах, то прогноз может быть плохой», — подчеркнул Пылев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солярий желательно не посещать людям со светлым типом кожи, а также рыжим с большим количеством родинок, так как у них высок риск возникновения рака кожи и меланомы (злокачественной опухоли, которая развивается из пигментных клеток «меланоцитов», прим. URA.RU). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, участник Society for Melanoma Research (по борьбе с меланомой), кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Солярий — это один из давно доказанных канцерогенных факторов, способных усилить риск развития меланомы и рака кожи. Он не противопоказан смуглым людям без родинок. А вот пациентам со светлым типом кожи или рыжим с большим количеством родинок, конечно, солярий лучше не посещать, так как у них в разы увеличивается вероятность развития проблемы», — объяснил Андрей Пылев. По словам врача-онколога, изменения на родинках после посещения солярия являются серьезным поводом обратиться к врачу. «Как правило, меланома возникает на фоне существующих родинок, родимых пятен, и если в них происходят определенные изменения, это повод обратиться к врачу-онкологу. В частности, если она начинает расти, менять цвет, если на ней появляются трещины, выпадают волосы, которые на ней росли, если она начинает чесаться. Иначе все может закончиться страшно. Конечно, сейчас мы достигли очень серьезных успехов в лечении меланомы, но тем не менее она остается достаточно серьезной угрозой. Все, как всегда, зависит от стадии. Если ранняя, то зачастую бывает достаточно хирургического лечения. Если стадия более поздняя, меланома уже толстая, есть изменения в лимфатических узлах и других органах, то прогноз может быть плохой», — подчеркнул Пылев.