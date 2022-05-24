24 мая 2022

Врач назвала регионы-рекордсмены по болезням щитовидной железы

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Поликлиника. Тюмень, поликлиника, пациенты, люди в масках
Во время стресса организм особенно чувствует недостаток йода и селена, сказала Екатерина Кривцова Фото:

Среди всех регионов России чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются в Москве, Калининграде, Поволжье и Приамурье. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова.

«К сожалению, в России достаточно много эндемичных зон по щитовидной железе, там где высокий процент заболеваемости. Это Москва, на удивление Калининград, хотя он находится на море. Это зоны Поволжья, Приамурья. Это связано с недостаточностью или переизбытком йода и селена. Это два наиболее активных элемента, которые участвуют в метаболической функции щитовидной железы», — сказала Екатерина Кривцова.

Врач отметила, что иногда дефицита или избытка йода и селена недостаточно для развития заболеваний щитовидной железы. «Мало иметь какие-то особенности микроэлементов. Если даже у вас не будет много йода, но не будет стресса, то организм буден компенсирован. Он включает механизм повышенного потребления, и становится понятно, что его не хватает», — объяснила эндокринолог. По ее словам, речь идет не только о нервном перенапряжении, но и постинфекционной астении и даже физических нагрузках.

Всемирный день щитовидной железы ежегодно отмечается 25 мая. Его основными целями являются пропаганда современных методов лечения, информирование о заболеваниях и повышение доступности медицинской помощи.

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Среди всех регионов России чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются в Москве, Калининграде, Поволжье и Приамурье. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, эндокринолог, профессор Екатерина Кривцова. «К сожалению, в России достаточно много эндемичных зон по щитовидной железе, там где высокий процент заболеваемости. Это Москва, на удивление Калининград, хотя он находится на море. Это зоны Поволжья, Приамурья. Это связано с недостаточностью или переизбытком йода и селена. Это два наиболее активных элемента, которые участвуют в метаболической функции щитовидной железы», — сказала Екатерина Кривцова. Врач отметила, что иногда дефицита или избытка йода и селена недостаточно для развития заболеваний щитовидной железы. «Мало иметь какие-то особенности микроэлементов. Если даже у вас не будет много йода, но не будет стресса, то организм буден компенсирован. Он включает механизм повышенного потребления, и становится понятно, что его не хватает», — объяснила эндокринолог. По ее словам, речь идет не только о нервном перенапряжении, но и постинфекционной астении и даже физических нагрузках. Всемирный день щитовидной железы ежегодно отмечается 25 мая. Его основными целями являются пропаганда современных методов лечения, информирование о заболеваниях и повышение доступности медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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