Мужчину в коме не могут перевезти из Екатеринбурга в Сызрань

25 мая 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Для транспортировки требуется 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Сызрани, впавшего в кому в больнице Екатеринбурга, не могут привезти домой — в Сызрань. Об этом сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ» на своем официальном сайте. «23-летнего мужчину, уроженца Сызрани, 10 марта госпитализировали в больницу Екатеринбурга, где он впал в кому. Он находится в коме уже третий месяц», — говорится в сообщении. В больнице его больше не могут держать. Его нужно перевезти в Сызрань для дальнейшего ухода. Мужчина находится в вегетативном состоянии. Для его транспортировки из Екатеринбурга в Сызрань нужно 150 тысяч рублей. У родителей таких денег нет. Журналист URA.RU пытался дозвониться до близких мужчины, но безрезультатно.

Жителя Сызрани, впавшего в кому в больнице Екатеринбурга, не могут привезти домой — в Сызрань. Об этом сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ» на своем официальном сайте. «23-летнего мужчину, уроженца Сызрани, 10 марта госпитализировали в больницу Екатеринбурга, где он впал в кому. Он находится в коме уже третий месяц», — говорится в сообщении. В больнице его больше не могут держать. Его нужно перевезти в Сызрань для дальнейшего ухода. Мужчина находится в вегетативном состоянии. Для его транспортировки из Екатеринбурга в Сызрань нужно 150 тысяч рублей. У родителей таких денег нет. Журналист URA.RU пытался дозвониться до близких мужчины, но безрезультатно.