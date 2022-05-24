24 мая 2022

Мужчину в коме не могут перевезти из Екатеринбурга в Сызрань

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Для транспортировки требуется 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Жителя Сызрани, впавшего в кому в больнице Екатеринбурга, не могут привезти домой — в Сызрань. Об этом сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ» на своем официальном сайте.

«23-летнего мужчину, уроженца Сызрани, 10 марта госпитализировали в больницу Екатеринбурга, где он впал в кому. Он находится в коме уже третий месяц», — говорится в сообщении. В больнице его больше не могут держать. Его нужно перевезти в Сызрань для дальнейшего ухода.

Мужчина находится в вегетативном состоянии. Для его транспортировки из Екатеринбурга в Сызрань нужно 150 тысяч рублей. У родителей таких денег нет. Журналист URA.RU пытался дозвониться до близких мужчины, но безрезультатно.

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Жителя Сызрани, впавшего в кому в больнице Екатеринбурга, не могут привезти домой — в Сызрань. Об этом сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ» на своем официальном сайте. «23-летнего мужчину, уроженца Сызрани, 10 марта госпитализировали в больницу Екатеринбурга, где он впал в кому. Он находится в коме уже третий месяц», — говорится в сообщении. В больнице его больше не могут держать. Его нужно перевезти в Сызрань для дальнейшего ухода. Мужчина находится в вегетативном состоянии. Для его транспортировки из Екатеринбурга в Сызрань нужно 150 тысяч рублей. У родителей таких денег нет. Журналист URA.RU пытался дозвониться до близких мужчины, но безрезультатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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