Дождь в Перми будет идти долго

Зонт — обязательный атрибут пермяка в эти дни Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дождь, начавшийся в Перми ночью, будет идти весь день и последующую ночь. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

«25 мая на Средний Урал выходит южный циклон, сформировавшийся над Казахстаном. Дождливая погода обеспечена сегодня на день и следующую ночь», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Синоптики отмечают, что наиболее интенсивные осадки выпадут на востоке региона. Уже за ночь 25 мая, по данным метеостанций, выпало в поселке Вая 8 мм осадков, в Кунгуре — 9 мм, а в Октябрьском — 13 мм.