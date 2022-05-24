24 мая 2022

Дождь в Перми будет идти долго

© Служба новостей «URA.RU»
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Зонт — обязательный атрибут пермяка в эти дни Фото:

Дождь, начавшийся в Перми ночью, будет идти весь день и последующую ночь. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

«25 мая на Средний Урал выходит южный циклон, сформировавшийся над Казахстаном. Дождливая погода обеспечена сегодня на день и следующую ночь», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Синоптики отмечают, что наиболее интенсивные осадки выпадут на востоке региона. Уже за ночь 25 мая, по данным метеостанций, выпало в поселке Вая 8 мм осадков, в Кунгуре — 9 мм, а в Октябрьском — 13 мм.

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Дождь, начавшийся в Перми ночью, будет идти весь день и последующую ночь. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. «25 мая на Средний Урал выходит южный циклон, сформировавшийся над Казахстаном. Дождливая погода обеспечена сегодня на день и следующую ночь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Синоптики отмечают, что наиболее интенсивные осадки выпадут на востоке региона. Уже за ночь 25 мая, по данным метеостанций, выпало в поселке Вая 8 мм осадков, в Кунгуре — 9 мм, а в Октябрьском — 13 мм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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