За отдых в Челябинской области россиянам вернули 75 млн рублей

В 2021 году россияне приобрели путевки с кэшбеком в Челябинскую область на 378 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам возвратили деньги на карты «Мир» за отдых в Челябинской области. Сумма возвращенного кэшбека составила 75,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

«В 2021 году россияне приобрели путевки с кэшбеком в Челябинскую область на 378 млн рублей. Общая сумма кэшбека, возвращенного туристам на карты „Мир“, составила 75,4 млн рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Агентстве отмечают, что в прошлом году были открыты два окна продаж: весной (с 18 марта по 15 июня) и осенью (с 16 июня по 10 сентября). Отправиться в поездку можно было с 18 марта по 30 июня и с 1 октября по 24 декабря соответственно. Количество участников программы среди представителей турбизнеса увеличилось до 55 представителей отрасли.

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала, что очередной этап туристического кэшбека стартует 1 октября 2022 года. У регионального турбизнеса есть полгода на подготовку к старту продаж.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска стали чаще рассматривать отдых в Дагестане. Это связано с приостановкой полетов в Крым.