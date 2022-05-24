24 мая 2022

Курганская область ищет учителей, готовых стать миллионерами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области принимают заявки по программе «Земский учитель» до 15 июля Фото:

В Курганской области принимают заявки от педагогов на участие в программе «Земский учитель». На данный момент документы подали 14 учителей, готовых переехать в село для работы в школе и получить миллион рублей, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона.

«В Курганской области до 15 июля продолжается прием заявок на участие в программе „Земский учитель“. В настоящее время документы подали 14 учителей, готовых переехать в сельскую местность или небольшой город региона для работы в школе и получить 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении департамента образования и науки.

Принять участие в программе могут учителя в возрасте до 55 лет. При этом место прописки не должно совпадать с местом планируемого переезда, а школа не должна быть ближе 100 км от имеющейся прописки. Земский учитель должен будет отработать не менее пяти лет. Вопросы можно задать по телефону: 8(3522) 65-12-93. Электронная почта: ospp203@yandex.ru.

Ранее URA.RU писало, что благодаря программе в Курганскую область приехали работать 43 педагога. В прошлом году участниками этой программы стали 20 учителей, в том числе из Оренбургской области и Алтайского края. В 2020 году в Курганскую область переехали 23 земских учителя. На этого год в рамках программы запланировано 18 вакансий. Профессия педагога в регионе входит в число самых востребованных.

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В Курганской области принимают заявки от педагогов на участие в программе «Земский учитель». На данный момент документы подали 14 учителей, готовых переехать в село для работы в школе и получить миллион рублей, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области до 15 июля продолжается прием заявок на участие в программе „Земский учитель“. В настоящее время документы подали 14 учителей, готовых переехать в сельскую местность или небольшой город региона для работы в школе и получить 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении департамента образования и науки. Принять участие в программе могут учителя в возрасте до 55 лет. При этом место прописки не должно совпадать с местом планируемого переезда, а школа не должна быть ближе 100 км от имеющейся прописки. Земский учитель должен будет отработать не менее пяти лет. Вопросы можно задать по телефону: 8(3522) 65-12-93. Электронная почта: ospp203@yandex.ru. Ранее URA.RU писало, что благодаря программе в Курганскую область приехали работать 43 педагога. В прошлом году участниками этой программы стали 20 учителей, в том числе из Оренбургской области и Алтайского края. В 2020 году в Курганскую область переехали 23 земских учителя. На этого год в рамках программы запланировано 18 вакансий. Профессия педагога в регионе входит в число самых востребованных.
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