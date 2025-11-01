Логотип РИА URA.RU
Губернатор Шумков учредил новую должность в курганском правительстве

В правительстве Курганской области новый появится ответственный за миграцию
01 ноября 2025 в 16:30
В курганском правительстве ввели должность ответственного по работе с мигрантами и соотечественниками

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В структуре правительства Курганской области учреждена новая должность — уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. Документ опубликован на официальном сайте правительства области.

«Согласно постановлению, оклад нового чиновника составит от 45 до 67 тысяч рублей. Должность внесена в перечень работников правительства и органов исполнительной власти, не относящихся к государственным должностям, однако приравненных по уровню ответственности», — говорится в документе.

Кроме того, внесены изменения в положение об аппарате губернатора. Теперь в числе советников главы региона значатся должности, отвечающие за развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальные вопросы и работу с соотечественниками.

