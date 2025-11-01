Губернатор Шумков учредил новую должность в курганском правительстве
В курганском правительстве ввели должность ответственного по работе с мигрантами и соотечественниками
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В структуре правительства Курганской области учреждена новая должность — уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. Документ опубликован на официальном сайте правительства области.
«Согласно постановлению, оклад нового чиновника составит от 45 до 67 тысяч рублей. Должность внесена в перечень работников правительства и органов исполнительной власти, не относящихся к государственным должностям, однако приравненных по уровню ответственности», — говорится в документе.
Кроме того, внесены изменения в положение об аппарате губернатора. Теперь в числе советников главы региона значатся должности, отвечающие за развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальные вопросы и работу с соотечественниками.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!