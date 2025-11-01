Губернатор Шумков учредил новую должность в курганском правительстве

В курганском правительстве ввели должность ответственного по работе с мигрантами и соотечественниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В структуре правительства Курганской области учреждена новая должность — уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. Документ опубликован на официальном сайте правительства области.

«Согласно постановлению, оклад нового чиновника составит от 45 до 67 тысяч рублей. Должность внесена в перечень работников правительства и органов исполнительной власти, не относящихся к государственным должностям, однако приравненных по уровню ответственности», — говорится в документе.