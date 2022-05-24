Пермякам продают встречу с Курентзисом по цене тура на Мальдивы

VIP-туристы смогут познакомиться с Курентзисом, но только если повезет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермякам и гостям региона предлагают VIP-тур на Дягилевский фестиваль. За 155 тысяч участники не только посетят шесть мероприятий фестиваля, но и познакомятся с главными достопримечательностями края, а возможно и лично пообщаются с Теодором Курентзисом. Организатор события — клуб путешествий Михаила Кожухова.

«Эта поездка на Дягилевский фестиваль станет особенной и для тех, кто впервые в Перми, и для тех, кто здесь уже бывал», — сообщается на сайте клуба. Сопровождать группу будет Олег Нестеров — лидер группы «Мегаполис». В тур включено проживание в эко-домиках санатория «Демидково» и пятизвездочном отеле в Перми, поездка в Хохловку, Ильинский, посещение различных музеев, мастер-классов, лекций, аренда парусной яхты и даже ужин с главным хореографом Пермского театра оперы и балета Антоном Пимановым.

Но главное в поездке — Дягилевский фестиваль. Участники тура посетят шесть событий фестиваля. Организаторы обещают возможность «увидеть за работой маэстро Теодора Курентзиса — одного из лучших дирижеров современности и, возможно, даже пообщаться с ним лично».

Поездка обойдется желающим в 155 тысяч рублей на человека, без трансфера до Перми. Группа состоит из 10 туристов, свободных мест уже нет. «Вы можете записаться в лист ожидания, вдруг кто-то откажется по личным обстоятельствам, иногда так бывает», — сообщили в клубе корреспонденту URA.RU. Примечательно, что стоимость тура сопоставима с поездкой на Мальдивы — путешествия из Москвы начинаются от 117 тысяч рублей за шесть дней.