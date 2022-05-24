Среди челябинцев вырос спрос на отдых в Турции

Люди перестали бояться покупать путевки Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Среди жителей Челябинской области вырос спрос на отдых в Турции. При этом туристические направления на юг России также пользуются популярностью. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный директор TEZ Tour в Челябинске Алла Горбатова.

«В этом году из-за известных событий на Украине люди начали бронировать туры на три месяца позже. Сейчас психология поменялась, жители начали активно запрашивать и покупать туры в Турцию. Вначале все боялись, сейчас страх прошел, к тому же цены начали снижаться», — рассказала Горбатова.

По словам директора турагентства, жители региона не испытывают проблем с транспортным сообщением. Сегодня можно забронировать отдых в Турцию, Сочи и Абхазию на любую удобную дату. В данный момент из Челябинска появились дополнительные рейсы в Турцию. Отдых в четырехзвездочном отеле на одного человека по системе «все включено» составит около 40 тыс. рублей за неделю.

«С Крымом ситуация сложнее. Крупные туроператоры в этом году с ним не работают, поскольку там рядом проходит спецоперация РФ», — отметила представитель отрасли.

По словам директора турагентства, отдых в Турции по-прежнему дешевле, чем отдых в Сочи. Так, на 1 июля авиаперелет на семь ночей на двоих человек в Сочи будет стоить 41 тыс. 560 рублей (туда и обратно). Но туристам при вылете в Сочи придется дополнительно потратиться на отель и питание.

В условиях европейских санкций и блокады турбизнес также пытается подобрать для челябинцев новые направления. В конце июня запускается новый тур в Венесуэлу. За отдых в южноамериканской стране на берегу Карибского моря туроператор просит 126 тысяч за 11 ночей.