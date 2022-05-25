В центре Екатеринбурга обрушился пласт земли. Фото

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Часть земли обрушилась вместе с забором (архивное фото) Фото:

В саду Казанцева в Екатеринбурге вместе с забором обрушился кусок земли, который обвалился в котлован на стройке. Об этом сообщили очевидцы.

«Произошло обрушение в котлован участка сада Казанцева. В ходе строительных работ пострадала территории объекта культурного наследия», — говорится в сообщении группы «Улица Коробковская/Октябрьской Революции». Там подчеркнули, что в вырытый рядом котлован упали фрагмент забора сада и земля.

URA.RU обратилось в пресс-службу «УГМК-Застройщика». Там объяснили, что произошедшее связано не со сходом грунта, а с обнаружившейся пустотой в земле сада. По предварительной информации, там находилась выгребная яма, в которой лежал мусор. Обрушились именно стенки этой ямы. Из-за инцидента работы в котловане остановили на день.

Строители собираются установить дополнительные ограждения либо из шпунта, либо из металлических столбов и тросов, чтобы инцидент не повторился. Окончательный вариант согласует городская администрация. Саду Казанцева нанесен ущерб в 10 млн, которые возместит «УГМК-Застройщик».

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В саду Казанцева в Екатеринбурге вместе с забором обрушился кусок земли, который обвалился в котлован на стройке. Об этом сообщили очевидцы. «Произошло обрушение в котлован участка сада Казанцева. В ходе строительных работ пострадала территории объекта культурного наследия», — говорится в сообщении группы «Улица Коробковская/Октябрьской Революции». Там подчеркнули, что в вырытый рядом котлован упали фрагмент забора сада и земля. URA.RU обратилось в пресс-службу «УГМК-Застройщика». Там объяснили, что произошедшее связано не со сходом грунта, а с обнаружившейся пустотой в земле сада. По предварительной информации, там находилась выгребная яма, в которой лежал мусор. Обрушились именно стенки этой ямы. Из-за инцидента работы в котловане остановили на день. Строители собираются установить дополнительные ограждения либо из шпунта, либо из металлических столбов и тросов, чтобы инцидент не повторился. Окончательный вариант согласует городская администрация. Саду Казанцева нанесен ущерб в 10 млн, которые возместит «УГМК-Застройщик».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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