Часть земли обрушилась вместе с забором (архивное фото) Фото: соцсети

В саду Казанцева в Екатеринбурге вместе с забором обрушился кусок земли, который обвалился в котлован на стройке. Об этом сообщили очевидцы.

«Произошло обрушение в котлован участка сада Казанцева. В ходе строительных работ пострадала территории объекта культурного наследия», — говорится в сообщении группы «Улица Коробковская/Октябрьской Революции». Там подчеркнули, что в вырытый рядом котлован упали фрагмент забора сада и земля.

URA.RU обратилось в пресс-службу «УГМК-Застройщика». Там объяснили, что произошедшее связано не со сходом грунта, а с обнаружившейся пустотой в земле сада. По предварительной информации, там находилась выгребная яма, в которой лежал мусор. Обрушились именно стенки этой ямы. Из-за инцидента работы в котловане остановили на день.

Строители собираются установить дополнительные ограждения либо из шпунта, либо из металлических столбов и тросов, чтобы инцидент не повторился. Окончательный вариант согласует городская администрация. Саду Казанцева нанесен ущерб в 10 млн, которые возместит «УГМК-Застройщик».

Фото: соцсети

Фото: соцсети