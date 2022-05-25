В ИК-7 Курганской области провели проверку условий содержания осужденных. Женское исправительное учреждение посетили заместитель прокурора региона Алексей Волков и уполномоченный по правам человека Борис Шалютин, передает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.
«Зампрокурора и омбудсмен проверили санитарное состояние жилых и подсобных помещений, материально-бытовое обеспечение, соблюдение норм пожарной безопасности. В каждом отряде был проведен опрос осужденных на предмет наличия жалоб и предложений», — написано на сайте управления федеральной службы.
Большая часть женщин отбывает наказание за убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Исправительное учреждение предназначено для осужденных, впервые попавших в места лишения свободы. Все трудоспособные женщины заняты на швейном производстве или работах по хозобслуживанию. В свободное время они участвуют в культурно-массовой работе, посещают кружки и занимаются в спортзале.
В конце обхода по исправительному учреждению был проведен прием по личным вопросам.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области
В колонии работает библиотека, фонд которой регулярно пополняется
Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области
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В ИК-7 Курганской области провели проверку условий содержания осужденных. Женское исправительное учреждение посетили заместитель прокурора региона Алексей Волков и уполномоченный по правам человека Борис Шалютин, передает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. «Зампрокурора и омбудсмен проверили санитарное состояние жилых и подсобных помещений, материально-бытовое обеспечение, соблюдение норм пожарной безопасности. В каждом отряде был проведен опрос осужденных на предмет наличия жалоб и предложений», — написано на сайте управления федеральной службы. Большая часть женщин отбывает наказание за убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Исправительное учреждение предназначено для осужденных, впервые попавших в места лишения свободы. Все трудоспособные женщины заняты на швейном производстве или работах по хозобслуживанию. В свободное время они участвуют в культурно-массовой работе, посещают кружки и занимаются в спортзале.