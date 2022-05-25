25 мая 2022

В Кургане проверили условия содержания женщин-заключенных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Швейное производство в женской исправительной колонии ФКУ ИК-6 ГУФСИН. Свердловская область, Нижний Тагил , швея, швейный цех, исправительная колония6, женская колония, швейная машина, ик-6
Женщины, не имеющие профессии, в ИК-7 осваивают специальность каменщика, штукатура или швеи (архивное фото) Фото:

В ИК-7 Курганской области провели проверку условий содержания осужденных. Женское исправительное учреждение посетили заместитель прокурора региона Алексей Волков и уполномоченный по правам человека Борис Шалютин, передает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

«Зампрокурора и омбудсмен проверили санитарное состояние жилых и подсобных помещений, материально-бытовое обеспечение, соблюдение норм пожарной безопасности. В каждом отряде был проведен опрос осужденных на предмет наличия жалоб и предложений», — написано на сайте управления федеральной службы.

Большая часть женщин отбывает наказание за убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Исправительное учреждение предназначено для осужденных, впервые попавших в места лишения свободы. Все трудоспособные женщины заняты на швейном производстве или работах по хозобслуживанию. В свободное время они участвуют в культурно-массовой работе, посещают кружки и занимаются в спортзале.

В конце обхода по исправительному учреждению был проведен прием по личным вопросам.
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В колонии работает библиотека, фонд которой регулярно пополняется
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В ИК-7 Курганской области провели проверку условий содержания осужденных. Женское исправительное учреждение посетили заместитель прокурора региона Алексей Волков и уполномоченный по правам человека Борис Шалютин, передает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. «Зампрокурора и омбудсмен проверили санитарное состояние жилых и подсобных помещений, материально-бытовое обеспечение, соблюдение норм пожарной безопасности. В каждом отряде был проведен опрос осужденных на предмет наличия жалоб и предложений», — написано на сайте управления федеральной службы. Большая часть женщин отбывает наказание за убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Исправительное учреждение предназначено для осужденных, впервые попавших в места лишения свободы. Все трудоспособные женщины заняты на швейном производстве или работах по хозобслуживанию. В свободное время они участвуют в культурно-массовой работе, посещают кружки и занимаются в спортзале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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