Глава МИД Британии призвала к силовому конфликту с Россией

Великобритания должна дать силовой ответ России, считает Лиз Трасс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Великобритания должна силой ответить на «агрессию» со стороны России. Такое заявление сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа», — передает слова Трасс телеканала BBC.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украину. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ. Путин отметил, что «если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным».