В МИД РФ описали отношения с НАТО фразой из мультфильма

26 мая 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

НАТО выстроила несправедливую систему европейской безопасности, считает Николай Кобринец Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между НАТО и Россией можно описать фразой из мультфильма «Буратино». Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец. «Вспоминается цитата из известной сказки и мультика о Буратино: „Пациент скорее жив, чем мертв“. Кстати, на этой неделе — 27 мая — Основополагающему акту об отношениях Россия — НАТО исполняется 25 лет. Он принимался в совершенно других военно-политических условиях, в том числе до бомбардировок Югославии. Тогда еще была надежда, что европейская система безопасности будет выстроена на справедливой, равноправной основе, с учетом интересов всех стран, на принципе неделимости безопасности», — сказал Кобринец в интервью агентству «Лента.ру». Ранее СМИ сообщили, что НАТО собирается подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянс отказывается соблюдать основополагающее соглашение с Россией о разоружении.

Отношения между НАТО и Россией можно описать фразой из мультфильма «Буратино». Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец. «Вспоминается цитата из известной сказки и мультика о Буратино: „Пациент скорее жив, чем мертв“. Кстати, на этой неделе — 27 мая — Основополагающему акту об отношениях Россия — НАТО исполняется 25 лет. Он принимался в совершенно других военно-политических условиях, в том числе до бомбардировок Югославии. Тогда еще была надежда, что европейская система безопасности будет выстроена на справедливой, равноправной основе, с учетом интересов всех стран, на принципе неделимости безопасности», — сказал Кобринец в интервью агентству «Лента.ру». Ранее СМИ сообщили, что НАТО собирается подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянс отказывается соблюдать основополагающее соглашение с Россией о разоружении.