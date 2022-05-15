Bloomberg: НАТО изменит стратегию по отношению к России

15 мая 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

В документе Стратегической концепции НАТО Россию назовут «прямой угрозой» Фото: Официальный сайт президента Украины НАТО намерено подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, где они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны. В документе так называемой Стратегической концепции излагаются приоритеты Альянса на ближайшие годы, и он должен быть окончательно утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на этот раз эта формулировка будет отменена», — пишет Blooomberg. Ранее Финляндия и Швеция объявили о скором вступлении в Альянс. По информации СМИ, над вступлением в НАТО также размышляет Швейцария. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

НАТО намерено подготовить новый стратегический документ, в котором хочет обозначить Россию как «прямую угрозу». Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, где они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны. В документе так называемой Стратегической концепции излагаются приоритеты Альянса на ближайшие годы, и он должен быть окончательно утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на этот раз эта формулировка будет отменена», — пишет Blooomberg. Ранее Финляндия и Швеция объявили о скором вступлении в Альянс. По информации СМИ, над вступлением в НАТО также размышляет Швейцария. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным.