НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении

В НАТО называют мертвым соглашение с Россией, которое предусматривает разоружение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Основополагающий акт Россия — НАТО (Североатлантический Альянс) 1997 года о сокращении военной силы не остановит расширение военного присутствия альянса на востоке Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Акт НАТО-Россия все еще существует. Но ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием. […] Пока общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — приводит слова Бауэра Financial Times. Издание отмечает, что в частном порядке многие официальные лица государств-членов НАТО говорят, что считают этот документ недействующим.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан в Париже 27 мая 1997 года. Соглашение было нацелено на баланс интересов и разоружение. Так, документ предусматривал, что стороны перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются размещать существенные военные силы у границ друг друга. Кроме этого, Североатлантический альянс отказывается от размещения ядерного оружия на территориях новых членов объединения.

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации России на Украине, НАТО денонсировало акт, то есть объявило недействительным. В начале апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что время действия этого документа истекло.

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