Мэр Кургана предложила погорельцам выиграть в лотерею

Во время пожара в СНТ «Малиновка» в Кургане сгорело 55 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские погорельцы, потерявшие дома во время пожара в СНТ «Малиновка», жалуются на главу Кургана Елену Ситникову. По их словам, мэр предложила погорельцам попробовать выиграть миллион в лотерею.

«Нам ответила глава города, сказала: „Поживите пока во временном жилье, попробуйте сыграйте в лотерею, возможно, вам повезет“. Такие слова действительно были, я могу подтвердить», — заявила Ural Mash одна из женщин, проживающая вместе с другими погорельцами в гостинице «Курган».

Погорелец Денис Семенов сообщил URA.RU, что мэр посоветовала сыграть в лотерею только одному человеку, остальные ничего об этом не слышали. Ситуация произошла еще во время заселения в гостиницу. После этого администрация на прямой контакт с ними не выходила. На данный момент Семенов собирается выселяться из номера, потому что мэрия предоставила его семье комнату в качестве временного жилья. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана.

До этого URA.RU писало, что курганские погорельцы заявили о выселении из временного жилья. Администрация оплатила их проживание только до 27 мая.