Курганские погорельцы заявили о выселении из временного жилья

Во время пожара в СНТ «Малиновка» сгорело 55 жилых дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Курганцы, потерявшие дома при пожаре в СНТ «Малиновка», беспокоятся о выселении из гостиницы, предоставленной мэрией города в качестве временного жилья. Администрация оплатила номера только до 27 мая. Об этом URA.RU сообщили сами погорельцы.

«После пожара нас временно расположили в гостинице „Курган“. На ресепшене говорят, что мэрия оплатила наше пребывание здесь только до 27 мая. А что делать дальше — неизвестно, в администрации ничего не объясняют. Выплаты по утрате жилья нам до сих пор никто не выплатил», — рассказала URA.RU Анастасия Филиппова, проживающая с детьми и мужем в гостинице. Эту информацию URA.RU также подтвердил погорелец Денис Семенов.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана, жители СНТ «Малиновка», которые потеряли единственное жилье, сейчас живут в гостинице «Курган». Проживание и питание оплачивается из бюджета города. При этом с каждой семьей в индивидуальном порядке ведется работа по подбору жилья: «Некоторые уже подобрали его из маневренного фонда и съехали из гостиницы. Остальные остаются в номерах».

Ранее URA.RU писало, что погорельцы СНТ «Малиновка-8» собирают средства на восстановление электроэнергии. По оценке специалистов СУЭНКО, предварительная стоимость реконструкции составляет около 5 млн рублей.