Спецназ разгромил пермскую ОПГ с партией мефедрона

26 мая 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Полиция при поддержке спецназа ликвидировала крупный канал поставки наркотиков в крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские при поддержке бойцов спецназа ГРОМ задержали группу наркораспространителей в Пермском крае. Житель края был пойман при попытке забрать 9 кг мефедрона, позже задержали его соучастников из Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому крае. «ГУ МВД России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов спецназа ГРОМ задержали 28-летнего мужчину. В ходе осмотра места происшествия в багажнике автомобиля злоумышленника было обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 9 килограмм», — сообщается на сайте ведомства. Позже были задержаны 40-летняя женщина и 35-летний мужчина из Нижнего Тагила, которые также должны были забрать крупную партию запрещенных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также задержали жителя Губахи, который причастен к сбыту 9 кг мефедрона 28-летнему мужчине. При личном досмотре подозреваемого было обнаружено 40 свертков белого порошкообразного вещества, а также еще 42 свертка при досмотре авто. В отделе мужчина написал явку с повинной. В результате поимки ОПГ был ликвидирован крупный канал поставки запрещенных веществ в Пермском крае «синтетики». Стоимость партии — около 10 млн рублей.

Полицейские при поддержке бойцов спецназа ГРОМ задержали группу наркораспространителей в Пермском крае. Житель края был пойман при попытке забрать 9 кг мефедрона, позже задержали его соучастников из Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому крае. «ГУ МВД России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов спецназа ГРОМ задержали 28-летнего мужчину. В ходе осмотра места происшествия в багажнике автомобиля злоумышленника было обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 9 килограмм», — сообщается на сайте ведомства. Позже были задержаны 40-летняя женщина и 35-летний мужчина из Нижнего Тагила, которые также должны были забрать крупную партию запрещенных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также задержали жителя Губахи, который причастен к сбыту 9 кг мефедрона 28-летнему мужчине. При личном досмотре подозреваемого было обнаружено 40 свертков белого порошкообразного вещества, а также еще 42 свертка при досмотре авто. В отделе мужчина написал явку с повинной. В результате поимки ОПГ был ликвидирован крупный канал поставки запрещенных веществ в Пермском крае «синтетики». Стоимость партии — около 10 млн рублей.