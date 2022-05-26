Пермская оппозиция пошла против федерального закона

Коммунисты считают электронное голосование «котом в мешке» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» в заксобрании Пермского края на заседании 26 мая проголосовали против поправок в региональное выборное законодательство, которые направлены на приведение в соответствие с новыми федеральными нормами. Оппозицию смутило электронное голосование. Оно рискованно и якобы затратно для бюджета. Видеотрансляция заседания проходила на сайте заксобрания.

«Я не обнаружила ничего, что требуется, чтобы этот закон действовал. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что при использовании интернет-ресурсов и серверов финансирование потребуется», — заявила секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер ЗС Ксения Айтакова.

Все расходы на проведение электронного голосования берет на себя федеральный бюджет, сказал председатель крайизбиркома Игорь Вагин. «Система строится на основе ГАС „Выборы“ и портала „Госуслуги“. Создание каких-то своих информационных систем на уровне регионов не предполагается», — отметил он.

Но только расходами претензии оппозиции не ограничились. По словам Айтаковой, проведение выборов в онлайн-формате не гарантирует тайну голосования. «Это кот в мешке. Введение электронного голосования дает почву для подкупа избирателей», — заявила она.

Ее поддержала руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова. «Если результаты голосования знает компьютер, значит может знать кто-то еще», — заявила она.

Ранее претензии к законопроекту высказала и краевая администрация. Она, как и коммунисты, тоже не поверила, что региону не потребуются тратить деньги на организацию онлайн-голосования. Однако крайизбирком в ходе заседания комитетов ЗС убедил чиновников, что оно финансируется из федерального бюджета. И в качестве дополнительного аргумента предоставил документ из ЦИК РФ. В итоге абсолютное большинство депутатов приняли законопроект в редакции крайизбиркома. Против выступили только члены КПРФ и эсеры.