Пермские власти передумали спорить с федеральной директивой

Депутаты поддержали законопроект избиркома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поддержала инициативу крайизбиркома о приведении регионального выборного законодательства в соответствие с федеральным. Накануне чиновники требовали доработать документ, поскольку в нем не отражены расходы бюджета на введение электронного голосования.



На заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 24 мая представители крайизбиркома убедили и их, и депутатов, что деньги не потребуются, передает корреспондент URA.RU. «Никаких дополнительных расходов регионального бюджета не требуется. Дистанционное электронное голосование проводится через федеральные „Госуслуги“ и систему ГАС „Выборы“. Следовательно, оно не может повлечь за собой дополнительных затрат регионального бюджета», — озвучила Любарская позицию ЦИК РФ.

А в целях экономии бюджета крайизбирком отзывает поправку о создании еще одной комиссии, которая должна заменить ликвидируемый этим законопроектом избирком Перми. Функции по проведению выборов в Пермскую гордуму решением крайизбиркома будут возложены на одну из существующих территориальных комиссий. И дополнительные расходы на это (еще одна претензия администрации губернатора), по словам Любарской, также не потребуются.

Председатель комитета по инфраструктуре Антон Удальев попросил государственно-правовое управление заксобрания конкретизировать, является ли данный законопроект исключительно приведением в соответствие с федеральным законодательством. «Я правильно понимаю, что мы ничего нового не придумываем, это просто слово в слово из федерального закона?», — спросил Удальев. Парламентские юристы заверили, что все именно так. Представители администрация губернатора Пермского края, присутствовавшие на заседании комитета, согласились с доводами и не возражали против принятия документа.

Депутаты инфраструктурного комитета поддержали законопроект и будут рекомендовать заксобранию принять его в двух чтениях. Ранее URA.RU сообщало, что крайизбирком ликвидировал три комиссии в Пермском крае, что совокупно позволяет экономить порядка 6 миллионов рублей в год.