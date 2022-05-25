Экс-главу курганского района обвинили в превышении полномочий

Перед судом предстанет бывший глава Притобольного района (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главу Притобольного района Курганской области обвиняют в приобретении для сирот непригодных для проживания квартир. Данная информация была размещена 26 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В 2015—2017 году обвиняемый, являясь главой района, на основании муниципальных контрактов организовал приобретение восьми квартир в двух многоквартирных жилых домах в селе Глядянское. <…> Согласно результатам, проведенных в рамках расследования уголовного дела экспертиз, все квартиры являются непригодными для проживания», — указано в сообщении.

Ущерб бюджету оценили в 7,8 млн рублей. Бывшего главу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Уголовное дело возбудили после проведения доследственной проверки по информации, опубликованной в СМИ. Дело рассмотрят в суде.

В 2016 году стало известно, что в администрации Притобольного района недостаточно уделяли внимание работе по переселению граждан из аварийного жилфонда и строительству домов для детей-сирот. Из-за этого муниципалитет вошел в число районов, где не справились с планом по вводу жилья за 2015 год.