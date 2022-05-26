«Единая Россия» составит план восстановления Донбасса

26 мая 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» помогает жителям Донбасса и эвакуированным Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По инициативе партии «Единая Россия» делегация народного совета Донецкой народной республики (ДНР) посетит Госдуму и Совфед РФ для обсуждения восстановления Донбасса. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрея Турчак. «По приглашению „Единой России“ состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой. В ходе визита пройдут межпартийные переговоры, встречи со спикерами обеих палат федерального собрания, выступления на пленарных заседаниях и встречи в комитетах», — сообщается на сайте «Единой России» со ссылкой на слова Турчака. «Единая Россия» помогает Донбассу вернуться к мирной жизни, собирает стройматериалы для восстановления республик и закрытия тепловых контуров зданий. Партия помогает эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, сообщили в пресс-службе. «Единая Россия» доставила более 8 тонн гуманитарной помощи. Также в Мариуполе открыто 15 гуманитарных центров, планируется открыть центры в Херсоне, Запорожье и Попасной. В Левобережном районе Мариуполя дополнительно открыли медцентр, в котором формируют бригады врачей-волонтеров. Также ЕР собирает книги на русском языке и пополняет фонд библиотек Донбасса. В апреле запустили акцию «Добрый огород» для сбора и отправки семян и саженцев жителям Донбасса. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация, денацификация, а также помощь Донбассу. Российские военные уже освободили Мариуполь, контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья. После Мариуполя военные могут заняться освобождением Донбасса, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин.

По инициативе партии «Единая Россия» делегация народного совета Донецкой народной республики (ДНР) посетит Госдуму и Совфед РФ для обсуждения восстановления Донбасса. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрея Турчак. «По приглашению „Единой России“ состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой. В ходе визита пройдут межпартийные переговоры, встречи со спикерами обеих палат федерального собрания, выступления на пленарных заседаниях и встречи в комитетах», — сообщается на сайте «Единой России» со ссылкой на слова Турчака. «Единая Россия» помогает Донбассу вернуться к мирной жизни, собирает стройматериалы для восстановления республик и закрытия тепловых контуров зданий. Партия помогает эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, сообщили в пресс-службе. «Единая Россия» доставила более 8 тонн гуманитарной помощи. Также в Мариуполе открыто 15 гуманитарных центров, планируется открыть центры в Херсоне, Запорожье и Попасной. В Левобережном районе Мариуполя дополнительно открыли медцентр, в котором формируют бригады врачей-волонтеров. Также ЕР собирает книги на русском языке и пополняет фонд библиотек Донбасса. В апреле запустили акцию «Добрый огород» для сбора и отправки семян и саженцев жителям Донбасса. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация, денацификация, а также помощь Донбассу. Российские военные уже освободили Мариуполь, контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья. После Мариуполя военные могут заняться освобождением Донбасса, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин.