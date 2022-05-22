РБК: какие цели будут у ВС России после освобождения «Азовстали»

23 мая 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Российские военные освободили Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия после освобождения завода «Азовсталь» в Мариуполе будет заниматься взятием территорий Донбасса. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин. «На Донбассе для российской армии и военных ЛДНР осталось еще несколько серьезных целей, на взятие которых могут уйти месяцы. В Луганской области это города Северодонецк, являющийся крупным узлом химической промышленности Украины, и Лисичанск, на территории которого расположены угледобывающие шахты», — сказал Кашин в интервью РБК. По его словам, в Донецкой народной республике (ДНР) такими городами являются Краматорск и Славянск, где развито тяжелое машиностроение, а также Авдеевка. Эти территории не являются такими «гигантскими крепостями», как Мариуполь, но являются сильными рубежами, для их взятия нужны будут серьезные усилия, отметил эксперт. По словам Кашина, там есть долговременные полевые укрепления, в том числе множество бетонных сооружений. Иногда бои ведут в условиях городской застройки, где промышленные и другие объекты готовили к обороне, заявил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, а также освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. В мае националисты вышли с белыми флагами с завода «Азовсталь», блокированного российскими военными, передают «Дни.ру». Территорию полностью освободили. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, бойцы начали уничтожать укрепительные позиции националистов в районе Камышевахи (ЛНР) после освобождения Мариуполя.

Российская армия после освобождения завода «Азовсталь» в Мариуполе будет заниматься взятием территорий Донбасса. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин. «На Донбассе для российской армии и военных ЛДНР осталось еще несколько серьезных целей, на взятие которых могут уйти месяцы. В Луганской области это города Северодонецк, являющийся крупным узлом химической промышленности Украины, и Лисичанск, на территории которого расположены угледобывающие шахты», — сказал Кашин в интервью РБК. По его словам, в Донецкой народной республике (ДНР) такими городами являются Краматорск и Славянск, где развито тяжелое машиностроение, а также Авдеевка. Эти территории не являются такими «гигантскими крепостями», как Мариуполь, но являются сильными рубежами, для их взятия нужны будут серьезные усилия, отметил эксперт. По словам Кашина, там есть долговременные полевые укрепления, в том числе множество бетонных сооружений. Иногда бои ведут в условиях городской застройки, где промышленные и другие объекты готовили к обороне, заявил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, а также освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. В мае националисты вышли с белыми флагами с завода «Азовсталь», блокированного российскими военными, передают «Дни.ру». Территорию полностью освободили. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, бойцы начали уничтожать укрепительные позиции националистов в районе Камышевахи (ЛНР) после освобождения Мариуполя.