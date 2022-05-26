Пермский олигарх поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов РФ

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Состояние Дмитрия Рыболовлева за прошлый год составило 6,6 млрд долларов Фото:

Бывший владелец «Уралкалия», президент футбольного клуба «Монако Дмитрий Рыболовлев улучшил свои позиции в рейтинге Forbes. Рейтинг 88 богатейших бизнесменов страны представлен на сайте издания.

Состояние олигарха Forbes оценивает в 6,6 млрд долларов. Это на 100 млн рублей меньше, чем было годом ранее. Тем не менее Рыболовлев поднялся на восемь позиций, заняв 19-ю строчку рейтинга.

Еще один пермяк, акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» Петр Кондрашев, остался на 58-м месте рейтинга. Как и год назад, его состояние оценивается в 1,5 млрд долларов.

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Бывший владелец «Уралкалия», президент футбольного клуба «Монако Дмитрий Рыболовлев улучшил свои позиции в рейтинге Forbes. Рейтинг 88 богатейших бизнесменов страны представлен на сайте издания. Состояние олигарха Forbes оценивает в 6,6 млрд долларов. Это на 100 млн рублей меньше, чем было годом ранее. Тем не менее Рыболовлев поднялся на восемь позиций, заняв 19-ю строчку рейтинга. Еще один пермяк, акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» Петр Кондрашев, остался на 58-м месте рейтинга. Как и год назад, его состояние оценивается в 1,5 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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