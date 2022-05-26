Жители города считают, что у взрослых должны быть другие поводы для праздников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Алкомаркет из Челябинска устроил маркетинговую акцию ко Дню защиты детей. Магазин разливных напитков в Ленинском районе разыгрывает среди покупателей призы, но жители не уверены, что такая реклама уместна в контексте детского праздника.

«Приходите к нам в магазин, совершайте покупку на сумму от 500 рублей, заполняйте анкету и принимайте участие в розыгрыше призов. Главный приз — автомобильный регистратор», — говорится в объявлении, которое разместил магазин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Челябинска в комментариях к постам с рекламой пишут, что такой маркетинг неуместен. Кто-то шутит, что алкоголики — это тоже дети.

URA.RU направило запрос в УФАС по Челябинской области с просьбой прокомментировать рекламную акцию алкомаркета. На момент публикации новости ответа не поступило.