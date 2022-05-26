26 мая 2022

Челябинцев возмутила реклама алкомаркета ко Дню защиты детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День десантника Курган, день десантника, вдв
Жители города считают, что у взрослых должны быть другие поводы для праздников Фото:

Алкомаркет из Челябинска устроил маркетинговую акцию ко Дню защиты детей. Магазин разливных напитков в Ленинском районе разыгрывает среди покупателей призы, но жители не уверены, что такая реклама уместна в контексте детского праздника.

«Приходите к нам в магазин, совершайте покупку на сумму от 500 рублей, заполняйте анкету и принимайте участие в розыгрыше призов. Главный приз — автомобильный регистратор», — говорится в объявлении, которое разместил магазин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Челябинска в комментариях к постам с рекламой пишут, что такой маркетинг неуместен. Кто-то шутит, что алкоголики — это тоже дети.

URA.RU направило запрос в УФАС по Челябинской области с просьбой прокомментировать рекламную акцию алкомаркета. На момент публикации новости ответа не поступило.

Такая акция, по мнению горожан, неуместна
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Алкомаркет из Челябинска устроил маркетинговую акцию ко Дню защиты детей. Магазин разливных напитков в Ленинском районе разыгрывает среди покупателей призы, но жители не уверены, что такая реклама уместна в контексте детского праздника. «Приходите к нам в магазин, совершайте покупку на сумму от 500 рублей, заполняйте анкету и принимайте участие в розыгрыше призов. Главный приз — автомобильный регистратор», — говорится в объявлении, которое разместил магазин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Жители Челябинска в комментариях к постам с рекламой пишут, что такой маркетинг неуместен. Кто-то шутит, что алкоголики — это тоже дети. URA.RU направило запрос в УФАС по Челябинской области с просьбой прокомментировать рекламную акцию алкомаркета. На момент публикации новости ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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