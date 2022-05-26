26 мая 2022

В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за схода вагонов с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате повреждено имущество стоимостью более одного миллиона рублей Фото:

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. В результате происшествия повреждено имущество более, чем на один миллион рублей.

«По факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). В результате схода повреждено имущество и объекты ОАО „РЖД“, стоимостью более одного миллиона рублей», — передает пресс-служба ведомства

По данным следствия, 24 апреля текущего года на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона с щебнем. Это произошло в результате нарушения правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта. Также из-за схождения вагонов с рельсов были повреждены два железнодорожных стрелочных перевода и участок пути протяженностью более 50 метров.

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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. В результате происшествия повреждено имущество более, чем на один миллион рублей. «По факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). В результате схода повреждено имущество и объекты ОАО „РЖД“, стоимостью более одного миллиона рублей», — передает пресс-служба ведомства По данным следствия, 24 апреля текущего года на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона с щебнем. Это произошло в результате нарушения правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта. Также из-за схождения вагонов с рельсов были повреждены два железнодорожных стрелочных перевода и участок пути протяженностью более 50 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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