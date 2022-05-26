В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за схода вагонов с рельсов

27 мая 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

В результате повреждено имущество стоимостью более одного миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. В результате происшествия повреждено имущество более, чем на один миллион рублей. «По факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). В результате схода повреждено имущество и объекты ОАО „РЖД“, стоимостью более одного миллиона рублей», — передает пресс-служба ведомства По данным следствия, 24 апреля текущего года на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона с щебнем. Это произошло в результате нарушения правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта. Также из-за схождения вагонов с рельсов были повреждены два железнодорожных стрелочных перевода и участок пути протяженностью более 50 метров.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. В результате происшествия повреждено имущество более, чем на один миллион рублей. «По факту схода с рельсов железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). В результате схода повреждено имущество и объекты ОАО „РЖД“, стоимостью более одного миллиона рублей», — передает пресс-служба ведомства По данным следствия, 24 апреля текущего года на станции Войновка в Тюмени с рельсов сошли три вагона с щебнем. Это произошло в результате нарушения правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта. Также из-за схождения вагонов с рельсов были повреждены два железнодорожных стрелочных перевода и участок пути протяженностью более 50 метров.