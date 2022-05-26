26 мая 2022

Половина пермяков готова потратить маткапитал на покупку машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик, автомобили
Машины, купленные на средства маткапитала, нужны родителям детей, говорят опрошенные Фото:

Каждый второй житель Пермского края поддерживает введение возможности покупки отечественного автомобиля на средства материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного 25—26 мая.

«Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка», — приводит мотивацию пермяков SuperJob.

Треть опрошенных к этой возможности (сейчас ее обсуждают на федеральном уровне) относятся отрицательно. Они опасаются историй с мошенничеством и потерей средств, а также отмечают, что автомобиль не является предметом первой необходимости и вообще влечет много расходов.

Люди в возрасте от 35 до 44 лет чаще положительно отзывались об инициативе, чем более молодые и более старшие респонденты. Также предложение больше нравится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

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Каждый второй житель Пермского края поддерживает введение возможности покупки отечественного автомобиля на средства материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного 25—26 мая. «Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка», — приводит мотивацию пермяков SuperJob. Треть опрошенных к этой возможности (сейчас ее обсуждают на федеральном уровне) относятся отрицательно. Они опасаются историй с мошенничеством и потерей средств, а также отмечают, что автомобиль не является предметом первой необходимости и вообще влечет много расходов. Люди в возрасте от 35 до 44 лет чаще положительно отзывались об инициативе, чем более молодые и более старшие респонденты. Также предложение больше нравится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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