Половина пермяков готова потратить маткапитал на покупку машины

Каждый второй житель Пермского края поддерживает введение возможности покупки отечественного автомобиля на средства материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного 25—26 мая.
«Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка», — приводит мотивацию пермяков SuperJob.
Треть опрошенных к этой возможности (сейчас ее обсуждают на федеральном уровне) относятся отрицательно. Они опасаются историй с мошенничеством и потерей средств, а также отмечают, что автомобиль не является предметом первой необходимости и вообще влечет много расходов.
Люди в возрасте от 35 до 44 лет чаще положительно отзывались об инициативе, чем более молодые и более старшие респонденты. Также предложение больше нравится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.
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Каждый второй житель Пермского края поддерживает введение возможности покупки отечественного автомобиля на средства материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного 25—26 мая. «Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка», — приводит мотивацию пермяков SuperJob. Треть опрошенных к этой возможности (сейчас ее обсуждают на федеральном уровне) относятся отрицательно. Они опасаются историй с мошенничеством и потерей средств, а также отмечают, что автомобиль не является предметом первой необходимости и вообще влечет много расходов. Люди в возрасте от 35 до 44 лет чаще положительно отзывались об инициативе, чем более молодые и более старшие респонденты. Также предложение больше нравится тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.