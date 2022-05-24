В России расширят возможности использования маткапитала

25 мая 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Семьи, получившие материнский капитал, должны иметь право тратить его на покупку автомобиля. С такой инициативой к правительству России обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, такая мера позволит разнообразить семейный отдых. «Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения», — передают содержание письма Лантратовой «Известия». По мнению парламентария, тратить маткапитал россияне могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Инициативу поддержали члены партии «Справедливая Россия — За правду». Зампред фракции Олег Нилов напомнил, что еще в 2017 году депутаты «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР разработали похожий законопроект. Однако тогда правительство его не одобрило. С 1 февраля материнский капитал в России проиндексировали на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка власти увеличили до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, — в случае, если семья не получала ее на первого ребенка. В конце апреля также был расширен список получателей выплаты. Теперь получать материнский капитал на второго, третьего ребенка или последующих детей могут вдовцы. Выплату разрешено потратить на улучшение жилищных условий, оплату ипотеки, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семьи, получившие материнский капитал, должны иметь право тратить его на покупку автомобиля. С такой инициативой к правительству России обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, такая мера позволит разнообразить семейный отдых. «Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения», — передают содержание письма Лантратовой «Известия». По мнению парламентария, тратить маткапитал россияне могли бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Инициативу поддержали члены партии «Справедливая Россия — За правду». Зампред фракции Олег Нилов напомнил, что еще в 2017 году депутаты «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР разработали похожий законопроект. Однако тогда правительство его не одобрило. С 1 февраля материнский капитал в России проиндексировали на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка власти увеличили до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, — в случае, если семья не получала ее на первого ребенка. В конце апреля также был расширен список получателей выплаты. Теперь получать материнский капитал на второго, третьего ребенка или последующих детей могут вдовцы. Выплату разрешено потратить на улучшение жилищных условий, оплату ипотеки, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери.