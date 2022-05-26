В свердловском суде провалился план массажиста-педофила

Осужденный за педофилию слепой массажист из Екатеринбурга Артем А. не смог выйти из колонии строгого режима, куда помещен на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«А. было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении от наказания в связи с болезнью», — сообщил представитель пресс-службы в официальном telegram-канале суда. Отказ в освобождении первым вынес Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. В Екатеринбурге это решение закрепили.
Мужчина ранее заявлял, что получает ненадлежащее медицинское обслуживание в СИЗО, из-за чего направил жалобу в прокуратуру Нижнего Тагила. Однако, по официальной информации, его обеспечивали всем необходимым.
Массажиста обвинили в педофилии в апреле 2020 года. Следствие вменяло ему пять эпизодов сексуального насилия.
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Осужденный за педофилию слепой массажист из Екатеринбурга Артем А. не смог выйти из колонии строгого режима, куда помещен на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «А. было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении от наказания в связи с болезнью», — сообщил представитель пресс-службы в официальном telegram-канале суда. Отказ в освобождении первым вынес Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. В Екатеринбурге это решение закрепили. Мужчина ранее заявлял, что получает ненадлежащее медицинское обслуживание в СИЗО, из-за чего направил жалобу в прокуратуру Нижнего Тагила. Однако, по официальной информации, его обеспечивали всем необходимым. Массажиста обвинили в педофилии в апреле 2020 года. Следствие вменяло ему пять эпизодов сексуального насилия.