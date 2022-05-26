В свердловском суде провалился план массажиста-педофила

27 мая 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Судебное заседание прошло 27 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Осужденный за педофилию слепой массажист из Екатеринбурга Артем А. не смог выйти из колонии строгого режима, куда помещен на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «А. было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении от наказания в связи с болезнью», — сообщил представитель пресс-службы в официальном telegram-канале суда. Отказ в освобождении первым вынес Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. В Екатеринбурге это решение закрепили. Мужчина ранее заявлял, что получает ненадлежащее медицинское обслуживание в СИЗО, из-за чего направил жалобу в прокуратуру Нижнего Тагила. Однако, по официальной информации, его обеспечивали всем необходимым. Массажиста обвинили в педофилии в апреле 2020 года. Следствие вменяло ему пять эпизодов сексуального насилия.

Осужденный за педофилию слепой массажист из Екатеринбурга Артем А. не смог выйти из колонии строгого режима, куда помещен на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «А. было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении от наказания в связи с болезнью», — сообщил представитель пресс-службы в официальном telegram-канале суда. Отказ в освобождении первым вынес Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила. В Екатеринбурге это решение закрепили. Мужчина ранее заявлял, что получает ненадлежащее медицинское обслуживание в СИЗО, из-за чего направил жалобу в прокуратуру Нижнего Тагила. Однако, по официальной информации, его обеспечивали всем необходимым. Массажиста обвинили в педофилии в апреле 2020 года. Следствие вменяло ему пять эпизодов сексуального насилия.