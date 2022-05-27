Для российских водителей придумали новый штраф

27 мая 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Российских водителей ждет неприятный сюрприз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Штрафы с камер теперь будут приходить не только за непристегнутый ремень, но и за его неправильное использование. Об этом сообщили представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в интервью Autonews. «Неправильно пристегнутый ремень, даже если он будет защелкнут, будет рассматриваться камерами и инспекторами как нарушение», — рассказали в ЦОДД. Эту информацию подтвердили и в Ассоциации производителей дорожных камер «Око». Более того, штраф за неправильно пристегнутый ремень будет приходить с каждой камеры. Так как нарушения зафиксированы в разное время и на разных участках, все вынесенные постановления будут иметь силу. Исключением будут случаи, когда штраф пришел с двух камер, которые установлены в одном месте, сообщают в ассоциации. Ранее в ГИБДД сообщили, что инспекторы не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения и сосредоточатся на тех, кто совершает ДТП или водит в пьяном виде. Малозначительным нарушением, к примеру, является отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателя.

Штрафы с камер теперь будут приходить не только за непристегнутый ремень, но и за его неправильное использование. Об этом сообщили представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в интервью Autonews. «Неправильно пристегнутый ремень, даже если он будет защелкнут, будет рассматриваться камерами и инспекторами как нарушение», — рассказали в ЦОДД. Эту информацию подтвердили и в Ассоциации производителей дорожных камер «Око». Более того, штраф за неправильно пристегнутый ремень будет приходить с каждой камеры. Так как нарушения зафиксированы в разное время и на разных участках, все вынесенные постановления будут иметь силу. Исключением будут случаи, когда штраф пришел с двух камер, которые установлены в одном месте, сообщают в ассоциации. Ранее в ГИБДД сообщили, что инспекторы не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения и сосредоточатся на тех, кто совершает ДТП или водит в пьяном виде. Малозначительным нарушением, к примеру, является отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателя.