ГИБДД отменяет часть штрафов для водителей

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Автоэвакуация. Екатеринбург, правила, штраф, гибдд, дпс
В ГИБДД не будут штрафовать за малозначительные нарушения Фото:

Инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — передает ТАСС сообщение ведомства. Малозначительными нарушениями, к примеру, являются отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией. В случае подобных нарушений водители могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Как ранее сообщало РАПСИ, можно также избежать штрафа за неоплаченную или неправильную парковку. Речь идет о случаях, когда правонарушение было зафиксировано автоматическим спецсредством и, соответственно, оформлено без протокола.

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Инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России. «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — передает ТАСС сообщение ведомства. Малозначительными нарушениями, к примеру, являются отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией. В случае подобных нарушений водители могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Как ранее сообщало РАПСИ, можно также избежать штрафа за неоплаченную или неправильную парковку. Речь идет о случаях, когда правонарушение было зафиксировано автоматическим спецсредством и, соответственно, оформлено без протокола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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