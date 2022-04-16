ГИБДД отменяет часть штрафов для водителей

16 апреля 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

В ГИБДД не будут штрафовать за малозначительные нарушения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России. «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — передает ТАСС сообщение ведомства. Малозначительными нарушениями, к примеру, являются отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией. В случае подобных нарушений водители могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Как ранее сообщало РАПСИ, можно также избежать штрафа за неоплаченную или неправильную парковку. Речь идет о случаях, когда правонарушение было зафиксировано автоматическим спецсредством и, соответственно, оформлено без протокола. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России. «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — передает ТАСС сообщение ведомства. Малозначительными нарушениями, к примеру, являются отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией. В случае подобных нарушений водители могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Как ранее сообщало РАПСИ, можно также избежать штрафа за неоплаченную или неправильную парковку. Речь идет о случаях, когда правонарушение было зафиксировано автоматическим спецсредством и, соответственно, оформлено без протокола.