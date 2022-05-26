26 мая 2022

В Перми два дня не будут продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, кинологи, день пограничника, шествие, пограничник с собакой
28 июня празднуется День пограничника Фото:

В Пермском крае в течение двух дней, 28 мая и 1 июня, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Это требование установлено в региональном законодательстве.

«На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День пограничника (28 мая) и в Международный день защиты детей (1 июня)», — говорится в постановлении правительства Пермского края от 10.10.2011 №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции». Для юридических лиц нарушение запрета грозит штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных — от 20 до 40 тысяч.

В течение года в Перми установлено восемь дат, когда магазинам запрещено реализовывать алкоголь. Следующая будет 12 июня, в День России и День города в Перми.

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В Пермском крае в течение двух дней, 28 мая и 1 июня, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Это требование установлено в региональном законодательстве. «На территории Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День пограничника (28 мая) и в Международный день защиты детей (1 июня)», — говорится в постановлении правительства Пермского края от 10.10.2011 №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции». Для юридических лиц нарушение запрета грозит штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных — от 20 до 40 тысяч. В течение года в Перми установлено восемь дат, когда магазинам запрещено реализовывать алкоголь. Следующая будет 12 июня, в День России и День города в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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