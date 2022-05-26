Пермяков приглашают прогуляться по «реке мертвых»

27 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Маршрут экскурсии непростой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское экскурсионное агентство «Живая история» предлагает пермякам экскурсию по реке Стикс. Она проходит по границе Ленинского района города и почти полностью находится под землей, рассказал URA.RU директор агентства Игорь Серебренников. «Мы предлагаем нашим туристам спуститься прямо к подземному руслу „реки мертвых“. Детям на эту экскурсию вход запрещен. Нас ждет прогулка по коллектору в полной темноте, часть пути придется проделать на карачках. Мы увидим даже небольшой водопад, который образовался из-за перепадов высоты», — отметил Серебренников. Стикс — малая река в Перми, левый приток Ягошихи. По одной из версии историков, свое название она получила в 1824 году, во время посещения города Александром I. Император увидел реку, которая в те годы отделяла город от кладбища и назвал ее Стиксом — по имени реки, через которую, по греческой мифологии, Харон перевозил души умерших в Аид.

Пермское экскурсионное агентство «Живая история» предлагает пермякам экскурсию по реке Стикс. Она проходит по границе Ленинского района города и почти полностью находится под землей, рассказал URA.RU директор агентства Игорь Серебренников. «Мы предлагаем нашим туристам спуститься прямо к подземному руслу „реки мертвых“. Детям на эту экскурсию вход запрещен. Нас ждет прогулка по коллектору в полной темноте, часть пути придется проделать на карачках. Мы увидим даже небольшой водопад, который образовался из-за перепадов высоты», — отметил Серебренников. Стикс — малая река в Перми, левый приток Ягошихи. По одной из версии историков, свое название она получила в 1824 году, во время посещения города Александром I. Император увидел реку, которая в те годы отделяла город от кладбища и назвал ее Стиксом — по имени реки, через которую, по греческой мифологии, Харон перевозил души умерших в Аид.