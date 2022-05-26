26 мая 2022

Пермяков приглашают прогуляться по «реке мертвых»

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, экстрим, слив, хобби, подземная река, подземелье, диггеры, сброс воды, река малаховка
Маршрут экскурсии непростой Фото:

Пермское экскурсионное агентство «Живая история» предлагает пермякам экскурсию по реке Стикс. Она проходит по границе Ленинского района города и почти полностью находится под землей, рассказал URA.RU директор агентства Игорь Серебренников.

«Мы предлагаем нашим туристам спуститься прямо к подземному руслу „реки мертвых“. Детям на эту экскурсию вход запрещен. Нас ждет прогулка по коллектору в полной темноте, часть пути придется проделать на карачках. Мы увидим даже небольшой водопад, который образовался из-за перепадов высоты», — отметил Серебренников.

Стикс — малая река в Перми, левый приток Ягошихи. По одной из версии историков, свое название она получила в 1824 году, во время посещения города Александром I. Император увидел реку, которая в те годы отделяла город от кладбища и назвал ее Стиксом — по имени реки, через которую, по греческой мифологии, Харон перевозил души умерших в Аид.

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Пермское экскурсионное агентство «Живая история» предлагает пермякам экскурсию по реке Стикс. Она проходит по границе Ленинского района города и почти полностью находится под землей, рассказал URA.RU директор агентства Игорь Серебренников. «Мы предлагаем нашим туристам спуститься прямо к подземному руслу „реки мертвых“. Детям на эту экскурсию вход запрещен. Нас ждет прогулка по коллектору в полной темноте, часть пути придется проделать на карачках. Мы увидим даже небольшой водопад, который образовался из-за перепадов высоты», — отметил Серебренников. Стикс — малая река в Перми, левый приток Ягошихи. По одной из версии историков, свое название она получила в 1824 году, во время посещения города Александром I. Император увидел реку, которая в те годы отделяла город от кладбища и назвал ее Стиксом — по имени реки, через которую, по греческой мифологии, Харон перевозил души умерших в Аид.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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