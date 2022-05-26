В Перми возбуждено уголовное дело после отравления детей

27 мая 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В детском саду Перми отравились дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После публикации URA.RU о массовом отравлении воспитанников детского сада № 407 в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте ведомства. По версии следствия, нарушения, которые допустила в своей работе подрядная организация привели к госпитализации восьмерых воспитанников детского сада. «Возбуждено уголовное дело по статье «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — сообщили в следственном управлении. На данный момент свидетели и потерпевшие уже допрошены. Проводятся необходимые экспертизы, анализируется изъятая информация. Ранее URA.RU писало об отравлении нескольких детей после посещения детского сада. После проверки Роспотребнадзора и по решению суда подрядчик заплатил штраф и вернулся к работе в детском саду.

После публикации URA.RU о массовом отравлении воспитанников детского сада № 407 в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте ведомства. По версии следствия, нарушения, которые допустила в своей работе подрядная организация привели к госпитализации восьмерых воспитанников детского сада. «Возбуждено уголовное дело по статье «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — сообщили в следственном управлении. На данный момент свидетели и потерпевшие уже допрошены. Проводятся необходимые экспертизы, анализируется изъятая информация. Ранее URA.RU писало об отравлении нескольких детей после посещения детского сада. После проверки Роспотребнадзора и по решению суда подрядчик заплатил штраф и вернулся к работе в детском саду.