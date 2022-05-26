26 мая 2022

В Перми возбуждено уголовное дело после отравления детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, повар, отравление, готовка, нянечка, кухня, столовая
В детском саду Перми отравились дети Фото:

После публикации URA.RU о массовом отравлении воспитанников детского сада № 407 в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По версии следствия, нарушения, которые допустила в своей работе подрядная организация привели к госпитализации восьмерых воспитанников детского сада. «Возбуждено уголовное дело по статье «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — сообщили в следственном управлении.

На данный момент свидетели и потерпевшие уже допрошены. Проводятся необходимые экспертизы, анализируется изъятая информация. Ранее URA.RU писало об отравлении нескольких детей после посещения детского сада. После проверки Роспотребнадзора и по решению суда подрядчик заплатил штраф и вернулся к работе в детском саду.

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После публикации URA.RU о массовом отравлении воспитанников детского сада № 407 в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте ведомства. По версии следствия, нарушения, которые допустила в своей работе подрядная организация привели к госпитализации восьмерых воспитанников детского сада. «Возбуждено уголовное дело по статье «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — сообщили в следственном управлении. На данный момент свидетели и потерпевшие уже допрошены. Проводятся необходимые экспертизы, анализируется изъятая информация. Ранее URA.RU писало об отравлении нескольких детей после посещения детского сада. После проверки Роспотребнадзора и по решению суда подрядчик заплатил штраф и вернулся к работе в детском саду.
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