В Перми поставщик еды продолжает работу после отравления детей

27 мая 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Организатор питания продолжает кормить детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После скандального отравления в столовой пермского детского сада фирма, занимающаяся организацией питания, продолжает кормить детей. Об этом URA.RU сообщила мама одной из воспитанниц детского сада № 407. Как сообщают родители заразившихся сальмонеллезом после посещения детского сада № 407 в Перми, с поставщиком не был расторгнут договор об оказании услуг, ООО «Пилигримм» продолжает кормить их детей. «Мы говорили с директором, она сказала, что на время проверки и суда компания была отстранена от деятельности, но после того, как прошел суд, работа с ними возобновлена и сейчас они продолжают кормить наших детей», — рассказала женщина. В департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что на сегодняшний момент причины инцидента не установлены. Точный диагноз, причины заболевания, ответственность причастных лиц будут известны после проведенных дополнительных проверок со стороны департамента с участием Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало о том, что несколько детей после посещения детского сада № 407 попали в больницу. Обеспокоенные родители направили жалобы в различные ведомства.







После скандального отравления в столовой пермского детского сада фирма, занимающаяся организацией питания, продолжает кормить детей. Об этом URA.RU сообщила мама одной из воспитанниц детского сада № 407. Как сообщают родители заразившихся сальмонеллезом после посещения детского сада № 407 в Перми, с поставщиком не был расторгнут договор об оказании услуг, ООО «Пилигримм» продолжает кормить их детей. «Мы говорили с директором, она сказала, что на время проверки и суда компания была отстранена от деятельности, но после того, как прошел суд, работа с ними возобновлена и сейчас они продолжают кормить наших детей», — рассказала женщина. В департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что на сегодняшний момент причины инцидента не установлены. Точный диагноз, причины заболевания, ответственность причастных лиц будут известны после проведенных дополнительных проверок со стороны департамента с участием Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало о том, что несколько детей после посещения детского сада № 407 попали в больницу. Обеспокоенные родители направили жалобы в различные ведомства.