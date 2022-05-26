Проект уникального пермского авиадвигателя вышел на новый этап

27 мая 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Новый авиадвигатель ПД-35 будут собирать на заводе в Перми Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края Проект опытного производства пермских авиадвигателей ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации разработали в Новосибирске. Об этом заявил журналистам исполнительный директор компании-разработчика «СибпроектНИИавиапром» Игорь Бочкарев. «В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 — это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел госэкспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 — уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят», — передает ТАСС слова Бочкарева. Он также пояснил, что ПД-35 придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе «Мотор Сич». Тяга ПД-35 составляет примерно 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации. Проект ПД-35 реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2017 года. Головным разработчиком является пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». По данным «РБК-Пермь» на площадке этого предприятия разместится и основное производство.

Проект опытного производства пермских авиадвигателей ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации разработали в Новосибирске. Об этом заявил журналистам исполнительный директор компании-разработчика «СибпроектНИИавиапром» Игорь Бочкарев. «В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 — это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел госэкспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 — уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят», — передает ТАСС слова Бочкарева. Он также пояснил, что ПД-35 придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе «Мотор Сич». Тяга ПД-35 составляет примерно 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации. Проект ПД-35 реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2017 года. Головным разработчиком является пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». По данным «РБК-Пермь» на площадке этого предприятия разместится и основное производство.