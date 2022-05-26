26 мая 2022

Проект уникального пермского авиадвигателя вышел на новый этап

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Председателя правительства РФ Мишустина М.В. на ОДК Пермские моторы. Пермь
Новый авиадвигатель ПД-35 будут собирать на заводе в Перми Фото:

Проект опытного производства пермских авиадвигателей ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации разработали в Новосибирске. Об этом заявил журналистам исполнительный директор компании-разработчика «СибпроектНИИавиапром» Игорь Бочкарев.

«В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 — это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел госэкспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 — уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят», — передает ТАСС слова Бочкарева.

Он также пояснил, что ПД-35 придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе «Мотор Сич». Тяга ПД-35 составляет примерно 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации. Проект ПД-35 реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2017 года. Головным разработчиком является пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». По данным «РБК-Пермь» на площадке этого предприятия разместится и основное производство.

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Проект опытного производства пермских авиадвигателей ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации разработали в Новосибирске. Об этом заявил журналистам исполнительный директор компании-разработчика «СибпроектНИИавиапром» Игорь Бочкарев. «В этом году мы закончили проектирование такого важного объекта как опытное производство по двигателю ПД-35 — это предприятие авиадвигателей ОДК в городе Пермь. Проект прошел госэкспертизу, надеемся, в ближайшее время начнется его реализация, потому что ПД-35 — уникальный двигатель, которых на данный момент в России не производят», — передает ТАСС слова Бочкарева. Он также пояснил, что ПД-35 придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе «Мотор Сич». Тяга ПД-35 составляет примерно 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации. Проект ПД-35 реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2017 года. Головным разработчиком является пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». По данным «РБК-Пермь» на площадке этого предприятия разместится и основное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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