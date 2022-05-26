Пойманный за езду без прав пермский депутат напомнил о штрафах

27 мая 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Алексей Наборщиков напомнил, что наказание за управление авто без прав хотят ужесточить Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков, попавший в спецприемник за управление авто без прав, напомнил об ответственности за такую езду. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал о возможном ужесточении наказания за такое правонарушение. «В Госдуму РФ внесли два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Предлагается увеличение штрафов до 300 тысяч рублей и иные меры вплоть до конфискации автомобиля за езду без прав», — предупредил депутат. URA.RU писало, что Наборщиков провел трое суток в спецприемнике за то, что управлял автомобилем не имея водительского удостоверения. Сотрудники ДПС составили в отношении него административный протокол. Условия пребывания в спецприемнике депутат назвал «скотскими». Он также пообещал разобраться в проблеме содержания в них лиц, совершивших административное правонарушение.

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков, попавший в спецприемник за управление авто без прав, напомнил об ответственности за такую езду. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал о возможном ужесточении наказания за такое правонарушение. «В Госдуму РФ внесли два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Предлагается увеличение штрафов до 300 тысяч рублей и иные меры вплоть до конфискации автомобиля за езду без прав», — предупредил депутат. URA.RU писало, что Наборщиков провел трое суток в спецприемнике за то, что управлял автомобилем не имея водительского удостоверения. Сотрудники ДПС составили в отношении него административный протокол. Условия пребывания в спецприемнике депутат назвал «скотскими». Он также пообещал разобраться в проблеме содержания в них лиц, совершивших административное правонарушение.