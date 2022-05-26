26 мая 2022

Пойманный за езду без прав пермский депутат напомнил о штрафах

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, наборщиков алексей, законодательное собрание пермского края 2022
Алексей Наборщиков напомнил, что наказание за управление авто без прав хотят ужесточить Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков, попавший в спецприемник за управление авто без прав, напомнил об ответственности за такую езду. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал о возможном ужесточении наказания за такое правонарушение.

«В Госдуму РФ внесли два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Предлагается увеличение штрафов до 300 тысяч рублей и иные меры вплоть до конфискации автомобиля за езду без прав», — предупредил депутат.

URA.RU писало, что Наборщиков провел трое суток в спецприемнике за то, что управлял автомобилем не имея водительского удостоверения. Сотрудники ДПС составили в отношении него административный протокол. Условия пребывания в спецприемнике депутат назвал «скотскими». Он также пообещал разобраться в проблеме содержания в них лиц, совершивших административное правонарушение.

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Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков, попавший в спецприемник за управление авто без прав, напомнил об ответственности за такую езду. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал о возможном ужесточении наказания за такое правонарушение. «В Госдуму РФ внесли два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Предлагается увеличение штрафов до 300 тысяч рублей и иные меры вплоть до конфискации автомобиля за езду без прав», — предупредил депутат. URA.RU писало, что Наборщиков провел трое суток в спецприемнике за то, что управлял автомобилем не имея водительского удостоверения. Сотрудники ДПС составили в отношении него административный протокол. Условия пребывания в спецприемнике депутат назвал «скотскими». Он также пообещал разобраться в проблеме содержания в них лиц, совершивших административное правонарушение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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