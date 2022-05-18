Алексею Наборщикову (слева) пришлось трое суток провести в ИВС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Наборщиков рассказал URA.RU, как провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС). 16 мая он был остановлен сотрудниками ДПС города Чайковского, которые выяснили, что Наборщиков управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

«Да, признаю — ехал без [водительских] прав. Бдительные сотрудники ДПС меня остановили, составили протокол. Судья вынес постановлении о помещении меня в ИВС. Там скотские условия, по-другому не скажешь: холодно, кормят непонятно чем тех, кто отбывает административное наказание. Еще и весь день [сотрудники изолятора] включают какую-то дурацкую попсу, как будто специально пытки устраивают», — признался Наборщиков.

В краевом парламенте Алексей Наборщиков представляет 22-й избирательный округ. За вождение без прав в отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).