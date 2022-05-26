Махонин устроил разнос министрам за отказ ехать в территории

27 мая 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин предпочитает видеть подчиненных вживую, а не на экране Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выездном заседании правительства в Сивинском округе обратил внимание, что не все члены кабмина преодолели 150 км пути, предпочтя остаться в Перми. Он указал подчиненным, что в территории должны по возможности выезжать все, чтобы на месте понять местные проблемы и найти пути их решения. «Если мы проводим выездное заседание, то максимальное количество членов правительства должно быть на месте. Я понимаю, есть объективные причины, у вас есть графики, но тогда надо отправлять заместителя, а самому быть на ВКС. Мы с вами не для галочки решили выезжать на места — невозможно определить проблематику, находясь в кабинете у себя. Надо здесь посмотреть, все обойти, пощупать руками и понять, какие есть проблемы в территории, и самое главное, как их решить», — обратился Махонин к правительству в начале заседания. Трансляция велась в официальном паблике кабмина в соцсети «ВКонтакте». Судя по трансляции, на заседании четверо из 29 членов правительства отсутствовали вовсе, а более 10 принимали участие по видеосвязи. Выездное совещание проходило 27 мая в Сивинском округе и было посвящено посевной, а также развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выездном заседании правительства в Сивинском округе обратил внимание, что не все члены кабмина преодолели 150 км пути, предпочтя остаться в Перми. Он указал подчиненным, что в территории должны по возможности выезжать все, чтобы на месте понять местные проблемы и найти пути их решения. «Если мы проводим выездное заседание, то максимальное количество членов правительства должно быть на месте. Я понимаю, есть объективные причины, у вас есть графики, но тогда надо отправлять заместителя, а самому быть на ВКС. Мы с вами не для галочки решили выезжать на места — невозможно определить проблематику, находясь в кабинете у себя. Надо здесь посмотреть, все обойти, пощупать руками и понять, какие есть проблемы в территории, и самое главное, как их решить», — обратился Махонин к правительству в начале заседания. Трансляция велась в официальном паблике кабмина в соцсети «ВКонтакте». Судя по трансляции, на заседании четверо из 29 членов правительства отсутствовали вовсе, а более 10 принимали участие по видеосвязи. Выездное совещание проходило 27 мая в Сивинском округе и было посвящено посевной, а также развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи.