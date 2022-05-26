Главный профилактолог назвал причины, по которым стоит ожидать вспышек COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале с приходом лета ожидают вспышку коронавируса. Однако как сообщил URA.RU главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, новая волна распространения заболевания на данный момент не прогнозируется.

«Мы будем видеть новые вспышки заболеваемости, относительное увеличение заболеваемости. Это будут не столь значительные цифры, как во время волны омикрона. Таких цифр я сейчас навряд ли бы стал ожидать, но вспышки будут безусловно», — сообщил специалист.

Также он объяснил из-за чего это произойдет. В регионе возрастет количество путешествующих между городами и странами граждан. Вторая причина — появление новых вариантов штамма «Омикрон». Кроме того, в регионе уменьшится доля количества иммунизированных граждан. «Темпы вакцинации снизились, мы все дальше отдаляемся от предыдущей волны, и чем дальше мы от нее, тем ниже доля проиммунизированной прослойки», — поясняет Токарев.

Ранее в ЯНАО власти сняли часть ограничений, введенных из-за COVID-19. На послабления пошли из-за того, что в регионе резко уменьшилось число заболевших.