Челябинская пенсионерка заявила об избиении на глазах у полиции

27 мая 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Бабушка год не может добиться наказания для тех, кто ее избил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) пьяная компания год назад избила 86-летнею Тамару Дорофееву. Женщина утверждает, что ее били в голову и пинали ногами на глазах участкового, который якобы не препятствовал насилию. Об этом рассказал правозащитник Дмитрий Сабиров. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данному заявлению проверку ведет следственный комитет. «Бабушка Тамара Дорофеева — это божий одуванчик, я ее сосед, в одной из квартир дома по ул. Чкалова в марте 2021 года произошел пьяный дебош. Я вызвал наряд полиции, и на вызов приехал участковый Данил Винс (сын начальника межмуниципального отдела МВД „Чебаркульский“ Евгения Винса, — прим., URA.RU), после чего две пьяные женщины на глазах участкового сначала ударили ветерана головой об стену, а затем начали пинать ее ногами. Вместо того, чтобы пресечь избиение, участковый стоял и улыбался, а затем уехал на лифте с одним из пьяной компании, от побоев пенсионерка потеряла сознание, и ей пришлось вызывать скорую помощь», — сообщил URA.RU Сабиров. В распоряжении URA.RU имеется заявление пострадавшей женщины на имя начальника ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. В заявлении женщина подтверждает рассказ правозащитника и жалуется, что спустя год виновники так и не понесли наказания. По словам Сабирова, после обращения на имя Скокова проверку начал следственный комитет. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, ситуация не столь однозначна, как ее представляет Сабиров, известный в городе по различным жалобам на те или иные проблемы. Слова о том, что бабушку били в присутствии участкового проверяют и следователи СК, и управление собственной безопасности полиции. Пока однозначного подтверждения этому нет. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что действительно поступало обращение на имя генерала Скокова, материалы направлены в следственный комитет, который проводит проверку. После того, как будет принято процессуальное решение, решится и судьба участкового.

В Златоусте (Челябинская область) пьяная компания год назад избила 86-летнею Тамару Дорофееву. Женщина утверждает, что ее били в голову и пинали ногами на глазах участкового, который якобы не препятствовал насилию. Об этом рассказал правозащитник Дмитрий Сабиров. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данному заявлению проверку ведет следственный комитет. «Бабушка Тамара Дорофеева — это божий одуванчик, я ее сосед, в одной из квартир дома по ул. Чкалова в марте 2021 года произошел пьяный дебош. Я вызвал наряд полиции, и на вызов приехал участковый Данил Винс (сын начальника межмуниципального отдела МВД „Чебаркульский“ Евгения Винса, — прим., URA.RU), после чего две пьяные женщины на глазах участкового сначала ударили ветерана головой об стену, а затем начали пинать ее ногами. Вместо того, чтобы пресечь избиение, участковый стоял и улыбался, а затем уехал на лифте с одним из пьяной компании, от побоев пенсионерка потеряла сознание, и ей пришлось вызывать скорую помощь», — сообщил URA.RU Сабиров. В распоряжении URA.RU имеется заявление пострадавшей женщины на имя начальника ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. В заявлении женщина подтверждает рассказ правозащитника и жалуется, что спустя год виновники так и не понесли наказания. По словам Сабирова, после обращения на имя Скокова проверку начал следственный комитет. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, ситуация не столь однозначна, как ее представляет Сабиров, известный в городе по различным жалобам на те или иные проблемы. Слова о том, что бабушку били в присутствии участкового проверяют и следователи СК, и управление собственной безопасности полиции. Пока однозначного подтверждения этому нет. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что действительно поступало обращение на имя генерала Скокова, материалы направлены в следственный комитет, который проводит проверку. После того, как будет принято процессуальное решение, решится и судьба участкового.