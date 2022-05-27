В Екатеринбурге — новый куратор всех городских строек. Он начнет работу с двух отставок

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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург, недвижимость, новостройка, застройка квартала, новые дома, стройка
Руслан Габдрахманов начнет отвечать за облик Екатеринбурга с 1 июня Фото:

Начальник МБУ «Мастерская генерального плана» Руслан Габдрахманов назначен руководителем департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений (Главархитектуры) мэрии Екатеринбурга. Эта структура согласовывает все городские стройки.

«К своим новым обязанностям Габдрахманов приступит с 1 июня», — поделился источник URA.RU, близкий к администрации. В пресс-службе мэрии пока не дают комментариев по теме.

О смене начальника Главархитектуры URA.RU сообщило 23 мая. По данным агентства, выполнив задачи в мэрии, Алексей Храмов возвращается в «Синару-Девелопмент». Это первая серьезная кадровая перестановка, на которую решился вице-мэр по строительству Рустам Галямов, работающий в этом статусе с апреля 2021 года. И не последняя: по данным URA.RU, Габдрахманову в ближайшее время предстоит расстаться с как минимум двумя чиновниками Главархитектуры, которыми недоволен Галямов. Их фамилии пока не раскрываются.

Габдрахманов возглавлял «Мастерскую генплана» с 2015 года. Путь от специалиста до директора он прошел за пять лет. При Галямове Габдрахманов работал над корректировкой генплана (главного градостроительного документа) до 2025 года. А также начал готовить версию генплана-2045.

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Начальник МБУ «Мастерская генерального плана» Руслан Габдрахманов назначен руководителем департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений (Главархитектуры) мэрии Екатеринбурга. Эта структура согласовывает все городские стройки. «К своим новым обязанностям Габдрахманов приступит с 1 июня», — поделился источник URA.RU, близкий к администрации. В пресс-службе мэрии пока не дают комментариев по теме. О смене начальника Главархитектуры URA.RU сообщило 23 мая. По данным агентства, выполнив задачи в мэрии, Алексей Храмов возвращается в «Синару-Девелопмент». Это первая серьезная кадровая перестановка, на которую решился вице-мэр по строительству Рустам Галямов, работающий в этом статусе с апреля 2021 года. И не последняя: по данным URA.RU, Габдрахманову в ближайшее время предстоит расстаться с как минимум двумя чиновниками Главархитектуры, которыми недоволен Галямов. Их фамилии пока не раскрываются. Габдрахманов возглавлял «Мастерскую генплана» с 2015 года. Путь от специалиста до директора он прошел за пять лет. При Галямове Габдрахманов работал над корректировкой генплана (главного градостроительного документа) до 2025 года. А также начал готовить версию генплана-2045.
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