Рустам Галямов присматривался к окружению с апреля 2021-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов спустя год работы в администрации инициировал первые увольнения. По данным URA.RU, в ближайшее время мэрию может покинуть Алексей Храмов, начальник одного из ключевых подразделений администрации — департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

Какова причина готовящейся перестановки, доподлинно не известно. По одной из версий, Галямов не имеет к Храмову претензий как к специалисту. «Просто, видимо, не всем комфортно в амплуа руководителя», — описывает девелопер, хорошо знакомый с Храмовым. Дозвониться до самого чиновника к моменту публикации не удалось.

Алексей Храмов пришел в Главархитектуры в феврале 2019 года — еще во времена градоначальника Александра Высокинского (ныне сенатор) и его зама Алексея Бирюлина. До прихода в «серый дом» Храмов был замгендиректора-руководителем службы заказчика в «Синаре-Девелопмент». Известно, что именно он контролировал процесс строительства одного из знаковых городских объектов — МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». По слухам, выполнив задачи в мэрии, Храмов вернется в компанию. И показателем отсутствия конфликта служит то, что Галямов якобы помогает Храмову с трудоустройством.

Источник URA.RU, близкий к горадминистарции, утверждает, что муниципальную власть вслед за Храмовым покинут несколько его подчиненных. И их положение якобы иное: Галямов подозревает чиновников в использовании непрозрачных схем.

Оперативно дозвониться до вице-мэра не удалось. Галямов работает в этом статусе с апреля 2021-го, до этого он несколько лет трудился в структурах правительства Москвы. Отставки в Главархитектуры ждали сразу после его назначения, но Галямов не спешил, объясняя, что хочет присмотреться к имеющимся кадрам.