Полиция Екатеринбурга подозревает гражданку США в поджоге машины. Видео

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Гражданку США подозревают в поджоге Lexus в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 48-летнюю гражданку США подозреваемую в поджоге автомобиля Lexus. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Фигурантка подозревается в поджоге автомобиля „Лексус NX 200“ 2021 года выпуска, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу. Кроме того, есть основание предполагать, что на ее счету могут быть другие аналогичные криминальные эпизоды», — рассказал Горелых.

22 мая в полицию сообщили, что обнаружили горящую машину. В ходе расследования специалисты выяснили, что иномарку подожгли. Полицейские задержали подозреваемую при попытке выезда за границу из аэропорта Кольцово. Женщина не стала отрицать свою причастность к поджогу. По ее словам, она совершила это из-за мести, так как бывший партнер, по ее словам, лишил ее доли в бизнесе.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 48-летнюю гражданку США подозреваемую в поджоге автомобиля Lexus. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Фигурантка подозревается в поджоге автомобиля „Лексус NX 200“ 2021 года выпуска, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу. Кроме того, есть основание предполагать, что на ее счету могут быть другие аналогичные криминальные эпизоды», — рассказал Горелых. 22 мая в полицию сообщили, что обнаружили горящую машину. В ходе расследования специалисты выяснили, что иномарку подожгли. Полицейские задержали подозреваемую при попытке выезда за границу из аэропорта Кольцово. Женщина не стала отрицать свою причастность к поджогу. По ее словам, она совершила это из-за мести, так как бывший партнер, по ее словам, лишил ее доли в бизнесе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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