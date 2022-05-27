Эксперты сравнили стоимость аренды жилья в городах-миллионниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, как и в других городах-миллионниках, на аренду однокомнатной квартиры уходит около трети средней зарплаты, за двухкомнатную придется отдать около половины заработка. Об этом сообщили эксперты сферы недвижимости в соцсетях.

«В среднем 35% от заработной платы в городах-миллионниках уходит на аренду однокомнатной квартиры. За „двушку“ потребуется отдать в среднем половину зарплаты. Больше всего в процентном отношении от зарплаты за аренду жилья придется отдать в Москве, Казани и Ростове-на-Дону (по 39%), меньше всего — в Уфе и Челябинске (по 29%)», — говорится в сообщении telegram-канала «Циан для профи».

По данным экспертов в сфере арендной недвижимости, чем дороже средняя ставка по аренде квартир в городе, тем большую долю занимает оплата квартиры по найму в заработной плате. Хотя в целом отличия между столицей и Челябинском составляет всего 10 процентов.

«В условиях роста цен на квартиры и неопределенности на рынке труда съем жилья становится альтернативой покупке, — добавляет эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина. — К тому же, последние месяцы ставки аренды в городах-миллионниках снижаются, а значит, аренда становится более доступной».