Челябинскому губернатору представили новую линейку техники Миасского машзавода

Спецтехника востребована во многих сферах жизни (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Миасском машиностроительном заводе («АМТ Н.В.», Челябинская область) представили новую линейку грузовых машин и спецтехники. С полным циклом проектирования и производства спецмашин ознакомился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Компания разработала новый модельный ряд полноприводной и неполноприводной техники массой от 12 до 130 тонн, грузоподъемностью до 51 тонны, адаптированных к эксплуатации в условиях экстремально низких температур (до -60˚С ) и бездорожья. Кроме того, ООО „АМТ Н.В.“ с партнером из КНР начали производство модельного ряда грузовиков с улучшенными характеристиками», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Производственный комплекс представляет собой предприятие полного цикла и располагает следующими производственными участками: цехами для сборки рам и изготовления надстроек, сварочным участком для кабин, линиями сборки и покраски кабин (включая этап грунтования), автосборочным и испытательным комплексами.

Площадь производственных помещений достигает 108,5 тысячи квадратных метров. При работе в одну смену предприятие способно выпускать до 5000 автомобилей в год.

Текслер уделил особое внимание ассортименту техники и выделил среди нее пожарный автомобиль на шасси АМТ, обладающий уникальными характеристиками. Этот насосно-рукавный автомобиль используется для транспортировки боевого расчета, запаса средств пожаротушения, пожарного и аварийно-спасательного оборудования к месту ликвидации пожара или чрезвычайной ситуации, особенно в районах с недостаточно развитой или поврежденной инфраструктурой.