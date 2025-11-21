Челябинскому губернатору представили новую линейку техники Миасского машзавода
На Миасском машиностроительном заводе («АМТ Н.В.», Челябинская область) представили новую линейку грузовых машин и спецтехники. С полным циклом проектирования и производства спецмашин ознакомился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Компания разработала новый модельный ряд полноприводной и неполноприводной техники массой от 12 до 130 тонн, грузоподъемностью до 51 тонны, адаптированных к эксплуатации в условиях экстремально низких температур (до -60˚С ) и бездорожья. Кроме того, ООО „АМТ Н.В.“ с партнером из КНР начали производство модельного ряда грузовиков с улучшенными характеристиками», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
Производственный комплекс представляет собой предприятие полного цикла и располагает следующими производственными участками: цехами для сборки рам и изготовления надстроек, сварочным участком для кабин, линиями сборки и покраски кабин (включая этап грунтования), автосборочным и испытательным комплексами.
Площадь производственных помещений достигает 108,5 тысячи квадратных метров. При работе в одну смену предприятие способно выпускать до 5000 автомобилей в год.
Текслер уделил особое внимание ассортименту техники и выделил среди нее пожарный автомобиль на шасси АМТ, обладающий уникальными характеристиками. Этот насосно-рукавный автомобиль используется для транспортировки боевого расчета, запаса средств пожаротушения, пожарного и аварийно-спасательного оборудования к месту ликвидации пожара или чрезвычайной ситуации, особенно в районах с недостаточно развитой или поврежденной инфраструктурой.
Кроме того, губернатору продемонстрировали самосвал, который применялся при капремонте участка автодороги Донецк — Новоазовск — Седово. Данный участок был введен в эксплуатацию накануне премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава региона порекомендовал руководству предприятия рассмотреть возможность расширения сотрудничества с Автозаводом «Урал» в связи с планируемым запуском в 2026 году производства мостов для тяжелых грузовиков.
